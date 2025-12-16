Маск є найбагатшою людиною в світі

Статки Ілона Маска, засновника SpaceX та Tesla, перевищили рекордну позначку у 600 млрд доларів, наближаючи його до статусу першого в історії світового трильйонера, повідомляє Forbes.

Зростання капіталу Маска здебільшого пов’язане з оцінкою його космічної компанії SpaceX. Після укладення угоди з інвесторами компанію оцінили приблизно у 800 млрд доларів, а частка Маска робить його особистий капітал близьким до 677 млрд доларів. SpaceX наразі є його найціннішим активом, випередивши Tesla, а первинне розміщення акцій у 2026 році може ще підвищити оцінку компанії.

Крім цього, Маск отримав шанс отримати 1 трильйон доларів в акціях Tesla через компенсаційний пакет, затверджений акціонерами 6 листопада. Його стартап у сфері штучного інтелекту xAI Holdings також зростає: компанія веде переговори про фінансування з оцінкою у 230 млрд доларів, тоді як у березні її капітал оцінювався у 113 млрд доларів. Маску належить 53% акцій xAI, або близько 60 млрд доларів.

Подолання позначки у 600 млрд доларів стало ще одним етапом у серії фінансових рекордів Маска за останні п’ять років. У березні 2020 року його статки оцінювалися у 24,6 млрд доларів, а вже у серпні того ж року вони перевищили 100 млрд доларів. У січні 2021-го Маск уперше очолив рейтинг найбагатших людей світу з капіталом близько 190 млрд доларів.

До слова, у жовтні Маск вимагав від акціонерів Tesla схвалити для нього компенсаційний пакет на 1 трлн доларів, і навіть заявляв, що у разі відмови може піти з компанії. У вересні Tesla запропонувала нову угоду про компенсацію для гендиректора, яка потенційно стала безпрецедентною сумою в історії американських корпорацій. План розрахований на 10 років, а у разі виконання умов, частка Маска зросте до 25%, пише Bloomberg.