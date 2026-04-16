Коментуючи перемирʼя, Трамп заявив, що це буде його десята припинена війна

Ізраїль та Ліван домовилися про припинення вогню строком на 10 днів. Про це заявив у четвер, 16 квітня, президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, з 16 квітня між країнами встановлюється 10-денне перемирʼя. Трамп розповів, що мав «чудові розмови» з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та президентом Лівану Джозефом Ауном.

«Для мене було честю закінчити дев’ять воєн у всьому світі, і це буде моя десята, тож зробімо це», – написав Трамп.

Офіційне припинення вогню розпочнеться о 17:00 за американським часом. За київським часом перемирʼя розпочнеться о 00:00 17 квітня.

Нагадаємо, 8 квітня США та Іран домовилися про двотижневе припинення вогню за посередництва Пакистану. Того ж дня Ізраїль масовано атакував Ліван, на території якого діє терористичне угруповання «Хезболла». Ліванська цивільна оборона заявила про загибель 254 людей та ще 1100 поранених.

На тлі обстрілу Лівану Іран заявив про порушення умов припинення вогню. Втім, Ізраїль та США наполягали, що встановлене перемирʼя не поширювалося на Ліван.