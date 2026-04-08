Трамп заявив, що США здобули «повну та абсолютну перемогу» після досягнення домовленості про припинення вогню з Іраном

Президент США Дональд Трамп та Іран домовилися про двотижневе припинення вогню за посередництва Пакистану. Упродовж цього періоду сторони планують завершити угоду. Про це 8 квітня передає телеканал CNN.

Відомо, що прем’єр-міністр Пакистану запросив делегації Ірану та США до Ісламабаду для переговорів у п’ятницю, 10 квітня.

Президент Дональд Трамп заявив, що США здобули «повну та абсолютну перемогу» після укладення двотижневої угоди про припинення вогню з Іраном. На його думку, Китай допоміг схилити Іран до переговорів про перемир’я.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зазначив, що Збройні сили країни координуватимуть безпечний прохід через Ормузьку протоку під час перемир’я. Він також повідомив, що Іран розглядає 15-пунктну пропозицію США, і додав, що Вашингтон прийняв «загальні рамки» власної 10-пунктної пропозиції Ірану «як основу для переговорів».

За даними напівофіційного іранського інформагентства Tasnim, Іран та Оман планують стягувати транзитні збори з суден, що проходять через Ормузьку протоку протягом двотижневого припинення вогню. Кошти планують спрямовувати на реконструкцію Тегерана.

Після оголошення про досягнуте перемир’я між США та Іраном, у регіоні Перської затоки та в Ізраїлі продовжили фіксувати ракетні обстріли. Американські збройні сили призупинили удари по Ірану, проте Ізраїль продовжує завдавати ударів, повідомив речник ізраїльських Збройних сил.

В офісі прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявили, що Ізраїль підтримує рішення президента Трампа призупинити удари по Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Іраном проток та припинення всіх нападів на США, Ізраїль та країни регіону. Водночас двотижневе припинення вогню не поширюється на Ліван, проти якого Ізраїль проводить масштабну військову кампанію, спрямовану проти підтримуваних Іраном бойовиків «Хезболли».

Позиція Ізраїлю суперечить заяві прем’єр-міністра Пакистану Шахбаза Шарифа, який допоміг укласти угоду між США та Іраном, в якій стверджувалося, що угода включає Ліван. Президент США Дональд Трамп у своїй заяві не згадав про Ліван.

Як писав ZAXID.NET, 7 квітня Китай і Росія наклали вето на резолюцію ООН про розблокування Ормузької протоки. Країни назвали цей крок упередженим щодо Ірану. Водночас блокування Ормузької протоки Іраном, яке триває з березня, спричинило серйозну кризу на світовому ринку енергоносіїв. Також блокування протоки заважає доставці медичної допомоги та товарів до районів гуманітарної кризи в Конго, Судані та Газі.