Блокування Ормузької протоки Іраном, яке триває з березня, спричинило серйозну кризу на світовому ринку енергоносіїв

Китай і Росія наклали вето на резолюцію ООН, яка закликала держави-члени координувати зусилля зі захисту комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. Країни назвали цей крок упередженим щодо Ірану. Про це повідомило агентство Reuters 7 квітня.

Проєкт резолюції був підготовлений Бахрейном і підтриманий Сполученими Штатами. За підтримку резолюції проголосувало 11 постійних та непостійних членів Радбезу ООН, проти – Китай та РФ, Пакистан та Колумбія – утримались.

«Проєкт резолюції не було прийнято через голосування постійного члена Ради ООН проти», – заявив міністр закордонних справ Бахрейну Абдуллатіф бін Рашид аль-Заяні.

Посол США в ООН Майк Уолтц засудив вето Росії та Китаю, заявивши, що це стало «новим падінням», оскільки блокування Іраном протоки заважає доставці медичної допомоги та товарів до районів гуманітарної кризи в Конго, Судані та Газі.

Росія та Китай заявили, що резолюція є упередженою щодо Ірану, а постійний представник Китаю при ООН Фу Цун зазначив, що ухвалення такого проєкту в той час, коли США загрожують існуванню цивілізації, стало б неправильним сигналом.

Reuters зазначає, що Китай і Росія скористалися своїм правом вето, попри те, що Бахрейн значно пом’якшив свій проєкт резолюції після того, як Китай виступив проти застосування сили щодо Ірану навіть у оборонних цілях.

У проєкті, винесеному на голосування, було виключено будь-яке санкціонування застосування сили. Також було вилучено пряму згадку про обов’язкове виконання, що містилася в попередньому проєкті.

Натомість у тексті настійно закликали держави «координувати зусилля оборонного характеру, що відповідають обставинам, для сприяння забезпеченню безпеки та охорони судноплавства через Ормузьку протоку».

У ньому також зазначалося, що такі заходи можуть включати «супровід торгових і комерційних суден», та схвалювалися зусилля «щодо запобігання спробам закрити, перешкоджати або іншим чином заважати міжнародному судноплавству через Ормузьку протоку».

До слова, у березні Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило, що країна отримує різну допомогу від Росії та Китаю, у тому числі у вигляді військової співпраці.

За даними газети The Jerusalem Post, російська розвідка передала Ірану детальний список із 55 критично важливих об’єктів енергетичної інфраструктури Ізраїлю, які можуть стати цілями для високоточних ракетних ударів.