Передана інформація дозволяє Ірану планувати точкові ракетні удари по Ізраїлю

Російська розвідка передала Ірану детальний список із 55 критично важливих об’єктів енергетичної інфраструктури Ізраїлю, які можуть стати цілями для високоточних ракетних ударів. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомила газета The Jerusalem Post із посиланням на джерело, близьке до української розвідки.

За даними журналістів, передана інформація дозволяє Ірану планувати точкові удари по ключових елементах енергосистеми Ізраїлю. Усі потенційні цілі поділені на три категорії залежно від їхньої стратегічної важливості.

До першого рівня належать об’єкти критичної генерації електроенергії, виведення з ладу яких може призвести до паралічу всієї національної енергосистеми. Серед таких цілей окремо згадується електростанція «Орот Рабін». Другий рівень включає великі міські та промислові енергетичні вузли, розташовані переважно в центральній частині Ізраїлю. До третього рівня віднесено локальну інфраструктуру – регіональні підстанції, об’єкти енергозабезпечення промислових зон і невеликі електростанції.

У матеріалі також зазначається, що російська розвідка вважає ізраїльську енергосистему вразливою через її ізольованість. Ізраїль фактично є «енергетичним островом» і не імпортує електроенергію з сусідніх країн, тому пошкодження навіть кількох ключових об’єктів може спричинити масштабні відключення та тривалий енергетичний колапс.

За оцінками українських посадовців, Росія може переслідувати одразу дві цілі, передаючи такі дані Ірану. З одного боку – посилити свого союзника на Близькому Сході, а з іншого – спровокувати нову кризу в регіоні, яка відверне увагу міжнародної спільноти від війни в Україні.

Нагадаємо, у березні Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило, що країна отримує різну допомогу від Росії та Китаю, у тому числі у вигляді військової співпраці.