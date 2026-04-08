Сійярто та Лавров обговорювали чутливі теми для ЄС

Журналісти-розслідувачі VSquare у середу, 8 квітня, опублікували низку розмов міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з його російським колегою Сєргєєм Лавровим. У них Сійярто детально обговорює план дій для перешкоджання вступу України в ЄС.

На записах нібито зафіксовані обговорення тем, чутливих для Європейського Союзу – зокрема вступ України до ЄС, санкційна політика щодо Росії та інші питання. В одному з фрагментів Лавров звертається до Сійярто з проханням передати документ, пов’язаний із використанням мов національних меншин у переговорах про євроінтеграцію України. У відповідь угорський міністр, за даними запису, погоджується це зробити.

Водночас зі змісту аудіо неясно, про який саме документ йдеться та чи мав він публічний статус. Агентство Reuters пише, що не змогло незалежно підтвердити автентичність цих записів.

Окрім цього, журналісти оприлюднили й інші розмови між Сійярто та Лавровим. За їхніми даними, сторони обговорювали підготовку візиту Віктора Орбана до Москви у 2024 році, можливе блокування санкцій ЄС проти Росії у 2025 році, а також деталі переговорів між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним.

Нагадаємо, наприкінці березня ЗМІ оприлюднили аудіо, яке вказує, що Сійярто сприяв зняттю санкцій ЄС з російських олігархів на прохання Москви.