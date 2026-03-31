Сійярто спілкувався з Лавровим під час перерв на засіданнях ЄС

У вівторок, 31 березня, опублікували аудіозаписи та стенограми розмов міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова з головою МЗС Угорщини Петером Сійяртом, які можуть свідчити про готовність Будапешта сприяти інтересам Москви. Про це пише VSquare, посилаючись на зміст переговорів та інші контакти угорського міністра з російськими посадовцями.

За даними журналістів, одна з розмов відбулася 30 серпня 2024 року – менш ніж за годину після повернення Сійярто до Будапешта з Санкт-Петербурга. У ній Лавров нагадав про прохання російського олігарха Алішера Усманова щодо виключення його сестри Гульбахор Ісмаїлової зі санкційного списку ЄС. Сійярто запевнив, що Угорщина разом зі Словаччиною підготує відповідну пропозицію та зробить усе можливе для її ухвалення. Перед завершенням розмови він також додав, що «завжди до послуг» російської сторони.

Журналісти зазначають, що якість запису може свідчити про перехоплення розмови саме з боку російського міністра. Згодом, приблизно через сім місяців, Ісмаїлову справді виключили із санкційного списку Євросоюзу.

Європейські розвідники, які ознайомилися зі стенограмами, вважають тон спілкування Сійярто з Лавровим надто поступливим. Один із них зауважив, що без імен співрозмовників такі діалоги можна було б сприйняти як розмову офіцера спецслужб зі своїм інформатором.

Це не єдиний випадок, коли угорська сторона намагалася пом’якшити санкції щодо росіян. Разом із Ісмаїловою зі списку також виключили бізнесмена Вячєслава Моше Кантора та міністра спорту РФ Міхаїла Дегтярьова.

За словами європейського дипломата, Угорщина та Словаччина регулярно пропонують виключити низку росіян із санкційного переліку, керуючись політичними мотивами, а не юридичними аргументами. Під час останніх переговорів щодо продовження санкцій у березні ці країни також наполягали на виключенні самого Усманова, однак зрештою погодилися на продовження обмежень без цього рішення.

Після публікації записів Петер Сійярто заявив, що не бачить у них нічого проблемного. Він наголосив, що його позиція щодо санкцій не змінилася і є публічною. Він також вкотре розкритикував санкційну політику ЄС, назвавши її неефективною.

«Ми також незліченну кількість разів давали чітко зрозуміти, що ніколи не дозволимо введення санкцій проти осіб чи компаній, які є важливими для безпеки енергопостачання Угорщини або для досягнення миру, а також проти тих, для кого просто немає жодних підстав чи виправдань для включення до списку санкцій. І ми й надалі наполягатимемо на цьому», – додав Сійярто.

Нагадаємо, 22 березня газета The Washington Post із посиланням на європейських посадовців у сфері безпеки писала, що уряд Угорщини протягом років міг забезпечувати Росії доступ до внутрішніх дискусій Європейського Союзу. Москва отримувала інформацію як через політичні контакти, так і завдяки кібератакам на системи Міністерства закордонних справ Угорщини. Журналісти зазначали, що Сійярто спілкувався з Лавровим під час перерв на засіданнях ЄС.

Пізніше журналіста-розслідувача Сабольча Паньї звинуватили у шпигунстві після публікацій про можливі контакти голови МЗС країни Петера Сійярто з Росією.