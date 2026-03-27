Проти журналіста Саболча Пані планують відкрити кримінальне провадження

В Угорщині журналіста-розслідувача Сабольча Паньї звинуватили у шпигунстві після публікацій про можливі контакти голови МЗС країни Петера Сійярто з Росією. Про це повідомила у четвер, 26 березня, газета The Guardian.

Підставою для звинувачень став матеріал The Washington Post, у якому йшлося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто нібито під час перерв на засіданнях ЄС регулярно телефонував очільнику МЗС Росії Сєргєю Лаврову та передавав йому оперативну інформацію про перебіг обговорень.

Після цього угорське провладне видання Mandiner оприлюднило матеріал, у якому стверджувалося, що Паньї нібито передав номер телефону Сійярто іноземній розвідці однієї з країн ЄС для можливого прослуховування міністра. До публікації додали відредагований аудіозапис, де журналіст, імовірно, обговорює номер телефону з джерелом. Сам Паньї пояснив, що це була розмова з інформатором, який намагався перевірити інформацію, оприлюднену американським виданням.

Попри це, угорська влада оголосила про намір відкрити проти журналіста кримінальне провадження. Очільник канцелярії прем’єр-міністра Гергей Гуяш заявив, що Паньї підозрюють у «шпигунстві проти власної держави у співпраці з іноземною стороною». Він також додав, що в країні нібито «викривають дедалі більше українських шпигунів».

Сам журналіст категорично заперечив звинувачення та наголосив, що такі дії є безпрецедентними для держави-члена ЄС. За його словами, переслідування журналістів за розслідування більше характерне для авторитарних режимів. Паньї підкреслив, що не співпрацював із жодними спецслужбами та лише намагався перевірити інформацію щодо контактів між Сійярто і Лавровим.

Нагадаємо, газета The Washington Post писала, що Москва роками отримувала інформацію як через політичні контакти, так і завдяки кібератакам на системи Міністерства закордонних справ Угорщини. Сійярто, хоч спершу і заперечував, що телефонував під час засідань Лаврову, однак згодом визнав цей факт, назвавши його дипломатією.

Пізніше Politico написало, що Європейський Союз обмежив участь Угорщини в обговоренні чутливих питань через побоювання можливого витоку інформації до Росії.