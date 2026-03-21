Реальних спроб нападу на Орбана наразі не фіксували

Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії розглядала сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з метою впливу на результати парламентських виборів. Про це у суботу, 21 березня, повідомила газета The Washington Post із посиланням на дані європейських розвідувальних служб.

За інформацією видання, у лютому один із підрозділів СЗР Росії занепокоївся зниженням рівня підтримки Орбана напередодні голосування. У внутрішньому документі, який потрапив до європейської розвідки, пропонувалося реалізувати стратегію, що могла б змінити хід кампанії. Йдеться про організацію інсценованого нападу на угорського прем’єра, який, за задумом, мав перевести фокус виборчої кампанії з економічних проблем на питання безпеки та стабільності.

У документі зазначалося, що такий інцидент дозволив би змістити суспільну увагу в емоційну площину.

«Такий інцидент дозволить перевести фокус кампанії з раціональних соціально-економічних питань в емоційну площину, де домінуватимуть теми безпеки держави, стабільності та захисту політичної системи», – зазначено у звіті.

Водночас жодних реальних спроб нападу на Орбана наразі не фіксували. Видання наголошує, що ці дані свідчать про високий інтерес Москви до результатів виборів в Угорщині.

У канцелярії угорського прем’єра не прокоментували інформацію щодо можливих планів РФ. У Кремлі ж заявили, що повідомлення про відповідний звіт є «дезінформацією».

Нагадаємо, парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Основними претендентами є керівна проросійська партія Віктора Орбана «Фідес» та опозиційна «Тиса» Петера Мадяра. За даними Financial Times, вперше за понад 15 років партія Орбана ризикує зазнати поразки.

20 березня стало відомо, що координаторкою місії ОБСЄ зі спостереження на виборах стане колишня перекладачка російського диктатора Владіміра Путіна Дарʼя Боярська. Вона тривалий час працювала в адміністрації російського президента.