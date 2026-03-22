Петер Сійярто під час перерв на засіданнях ЄС міг контактувати з Сєргєєм Лавровим

Уряд Угорщини протягом років міг забезпечувати Росії доступ до внутрішніх дискусій Європейського Союзу. Про це у суботу, 21 березня, повідомила газета The Washington Post із посиланням на європейських посадовців у сфері безпеки.

За їхніми словами, Москва отримувала інформацію як через політичні контакти, так і завдяки кібератакам на системи Міністерства закордонних справ Угорщини. Про російські злами, зокрема, розповідав колишній керівник кіберзахисту країни Ференц Фреш.

Один із посадовців зазначив, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час перерв на засіданнях ЄС міг контактувати з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим і передавати йому інформацію про перебіг обговорень і можливі рішення. У результаті, за словами співрозмовника, Росія фактично мала змогу бути обізнаною про внутрішні процеси Євросоюзу в режимі реального часу.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році Сійярто неодноразово відвідував Москву. Загалом він здійснив понад десять візитів. Крім цього, на тлі передвиборчої кампанії в Угорщині активізувалася також інформаційна взаємодія з Кремлем. Йдеться не лише про поширення антиукраїнських наративів, а й про спроби дискредитації опозиційних політиків. Зокрема, за даними джерел, використовувалися технології штучного інтелекту для створення фейкових відео проти кандидатів, а також кампанії з поширення неправдивих звинувачень і підроблених матеріалів у медіа та соцмережах.

Також стало відомо, що російська розвідка розглядала сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з метою впливу на результати парламентських виборів. Однак в Угорщині цю інформацію назвали «проукраїнською пропагандою».