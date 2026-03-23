Офіційно реагувати на звинувачення щодо зливу інформації Угорщиною в Брюсселі не планують

Європейський Союз обмежив участь Угорщини в обговоренні чутливих питань через побоювання можливого витоку інформації до Росії. Про це повідомили анонімні джерела видання Politico 22 березня.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підозри щодо передачі урядом Віктора Орбана даних із засідань Ради ЄС російській стороні існують уже давно.

«У нас давно були підозри щодо цього. Це одна з причин, чому я беру слово лише за нагальної потреби та кажу рівно стільки, скільки потрібно», – пояснив Туск.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який регулярно брав участь у засіданнях Ради ЄС разом із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, розповів медіа, що ще у 2024 році отримував попередження про можливу передачу Угорщиною інформації Росії. За його словами, тоді йому та іншим учасникам радили обмежувати обмін чутливими даними.

Як заявили Politico п’ятеро європейських дипломатів і чиновників, вони також «стурбовані ризиком витоку конфіденційної інформації з Будапешта до Кремля».

Водночас офіційно реагувати на ці звинувачення в Брюсселі не планують, зважаючи на можливий вплив на парламентські вибори в Угорщині, заплановані на 12 квітня.

«Загалом, саме через не надто лояльні держави-члени більшість важливих дипломатичних переговорів у Європі зараз здійснюються в різних менших форматах – E3, E4, E7, E8, “Веймар”, NB8, JEF тощо», – розповів неназваний чиновник.

Цифри позначають кількість європейських лідерів у групі. Альянс «Веймар» складається з Франції, Німеччини та Польщі. NB8 – це вісім країн Північної Європи та Балтії. JEF – це Об’єднані експедиційні сили десяти північноєвропейських країн.

Один із дипломатів додав, що на тлі нових підозр обсяг обмеженої інформації може зрости. За його словами, запровадження більш жорстких рівнів секретності не є універсальним рішенням, однак може стримувати витік та спростити подальші розслідування.

Нагадаємо, 21 березня газета The Washington Post повідомила, що уряд Угорщинироками міг забезпечувати Росії доступ до внутрішніх дискусій Європейського Союзу. За даними джерел видання, Москва отримувала інформацію як через політичні контакти, так і завдяки кібератакам на системи Міністерства закордонних справ Угорщини.

Угорський міністр у справах Європейського Союзу Янош Бока заявив Politico, що повідомлення, які з’явилися на вихідних, є «фейковими новинами», покликаними стати «відчайдушною реакцією на те, що партія «Фідес» [партія Орбана] набирає обертів у передвиборчій кампанії. Але угорський народ не дасть себе обдурити».

Зі свого боку Петер Сійярто заперечив згадану статтю і звинуватив The Washington Post у поширенні «теорій змови, які є більш абсурдними, ніж будь-що, що бачили раніше».