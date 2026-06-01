Пара провела камерну церемонію в Лондоні

Британська співачка Дуа Ліпа вийшла заміж за 36-річного актора Каллума Тернера. Як пише Daily Mail, пара зареєструвала шлюб у лондонській ратуші Old Marylebone Town Hall під час закритої церемонії, де були запрошені лише найближчі родичі та друзі.

Для весілля 30-річна Дуа Ліпа обрала білий костюм зі спідницею від модного дому Schiaparelli, доповнивши образ білими рукавичками, капелюхом із широкими крисами та прикрасами Bulgari. Каллум Тернер зʼявився на церемонії у темно-синьому класичному костюмі.

Після обміну шлюбними обітницями молодята покинули будівлю реєстраційного офісу під оплески рідних та сіли до традиційного лондонського чорного таксі. За даними британських ЗМІ, офіційна церемонія тривала близько 40 хвилин.

фото Daily Mail

Попереду на пару чекає велике весільне святкування на Сицилії. Воно відбудеться в Палермо та триватиме три дні. Серед запрошених гостей очікують музикантів Елтона Джона, Марка Ронсона та Charli XCX, а також дизайнерку Донателлу Версаче.

Дуа Ліпа є однією з найуспішніших попвиконавиць сучасності. За свою кар'єру вона здобула кілька премій Grammy та Brit Awards. Каллум Тернер відомий ролями у фільмах «Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда», «Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора» та серіалі «Володарі повітря». Також британські медіа називають його одним із головних претендентів на роль нового Джеймса Бонда.