У вівторок, 19 травня, в районі вулиці Богдана Хмельницького натовп допоміг втекти військовозобов’язаному чоловіку із автомобіля групи оповіщення ТЦК. В обласному ТЦК та СП відреагували на інцидент.

Як видно з відео, оприлюдненого в телеграм-каналах, конфлікт стався в районі Підзамче під час заходів оповіщення. Очевидці голосно вигукують та нецензурно висловлюються на адресу військовослужбовців ТЦК, тоді як водії інших автомобілів безперервно сигналять. На відео видно, що біля мікроавтобуса зібралося понад 10 людей, які намагалися витягнути чоловіка з буса. Серед них – чоловіки та жінки різного віку, більшість фільмували подію на телефони.

Після того як чоловіка вдалося витягнути з мікроавтобуса, натовп почав аплодувати та скандувати «Ганьба». Згодом водій автобуса намагався залишити місце події, рухаючись заднім ходом.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко, інформація про інцидент надійшла на лінію 102 близько 14:00. Ішлося про конфлікт між громадянами і військовослужбовцями ТЦК, а також про пошкодження транспортного засобу. На місце події прибули представники патрульної поліції Львова та працівники відділу №1 Львівського районного управління поліції №1 для встановлення всіх учасників та обставин інциденту.

На інцидент зреагували у Львівському обласному ТЦК та повідомили, що внаслідок події пошкоджено авто, створено загрозу життю та здоров’ю військових та зірвано виконання заходів мобілізації.

«Львівський ОТЦК та СП засуджує будь-які протиправні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності військовослужбовців під час проведення заходів мобілізації. Наголошуємо, що подібні дії є неприпустимими в умовах воєнного стану та можуть мати правові наслідки відповідно до чинного законодавства України. Перешкоджання законній діяльності представників сектору безпеки і оборони, заклики до насильства та пошкодження майна не мають жодного виправдання», – йдеться у повідомленні.