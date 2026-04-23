Інцидент стався під час заходів оповіщення на вул. Пороховій

У четвер, 23 квітня, на вул. Пороховій у Франківському районі Львова позашляховик SsangYong Rexton групи оповіщення ТЦК наїхав на 57-річну пішохідку, яка намагалася завадити мобілізації 48-річного чоловіка. У обласному ТЦК та СП заявили, що ДТП сталася з вини пішохідки.

Як видно з відео, оприлюдненого в телеграм-каналах, у дворі будинку військовослужбовці намагалися силоміць заштовхати в автомобіль перехожого. Присутня на місці події жінка зчинила галас. Вона голосно кричала, щоб привернути увагу людей, а згодом, коли авто ТЦК попрямувало на виїзд з двору, пішла навипередки зачиняти ворота. Тоді позашляховик військових ТЦК здійснив наїзд на жінку.

На інцидент зреагували у Львівському обласному ТЦК, пояснивши, що на вул. Пороховій військовослужбовці ТЦК спільно з поліцейськими затримували порушника військового обліку.

«Близько 12:30 один із чоловіків відмовився показати документи та почав чинити опір. Згодом було встановлено причину такої поведінки – громадянин перебував у розшуку як порушник військового обліку», – йдеться в повідомленні ТЦК.

Під час спроби перевірки військово-облікових документів перехожого на місці події з’явилася його дружина, яка, за версією обласного ТЦК, спровокувала конфлікт, а згодом вона намагалася закрити ворота двору, щоб перешкодити виїзду службового авто.

«Відео, поширене в соціальних мережах, підтверджує, що дорожньо-транспортна пригода за участю жінки та службового автомобіля сталася з вини пішохода. Остаточну правову оцінку діям усіх учасників інциденту нададуть правоохоронні органи», – додали в ТЦК.

Порушника військового обліку доставили до приміщення ТЦК та СП. Наразі він проходить військово-лікарську комісію, за результатами якої буде ухвалено рішення щодо відправлення його на військову службу.

За даними поліції Львівщини, постраждалу внаслідок ДТП 57-річну місцеву жительку доставили в лікарню. У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уточнили ZAXID.NET, що постраждалу госпіталізували у лікарню святого Пантеймона з травмою стопи.

Окрім того, як зазначили в поліції, у момент наїзду авто ТЦК на жінку неподалік перебував службовий автомобіль мобільної групи протидії домашньому насильству, яка перевіряла виконання припису мешканцем сусіднього будинку.

«Ставши очевидцями події, поліцейські наздогнали авто ТЦК, зупинили його, встановили особу водія та запросили його у територіальний підрозділ поліції для надання пояснення. За цим фактом призначено службове розслідування», – додали в поліції.