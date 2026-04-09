Поліцейські та військові копали лежачого на землі чоловіка у селі Рудківці

У середу, 8 квітня, поліцейські спільно з військовими ТЦК побили перехожого на вулиці в селі Рудківці Ходорівської громади на Львівщині. Відповідне відео очевидці оприлюднили в телеграм-каналах. За цим фактом керівництво поліції призначило службову перевірку.

Як видно з поширеного в телеграм-каналах відео, поліцейські спільно з військоми копають ногами перехожого, який лежить на землі.

«Правоохоронці встановили, що подія сталась 8 квітня у Стрийському районі під час проведення заходів оповіщення. Також відомо, що серед учасників інциденту – двоє працівників поліції», – з’ясували в поліції.

Як зазначили в поліції, від написання заяви про побиття громадянин відмовився. За фактом керівництво поліції призначило службове розслідування, у рамках якого буде надано правову оцінку діям правоохоронців.