Закарпатець Василь Юрик, за словами родичів, добровільно пішов у ТЦК наприкінці березня, щоб потрапити на військову службу, попри те, що мав проблеми зі здоров’ям. Вже через день після мобілізації 35-річний чоловік опинився з важкими травмами голови в лікарні у Львові. Зараз він непритомний на апараті ШВЛ, лікарі не беруться прогнозувати його шанси на життя.

Родичі стверджують, що Василь Юрик став жертвою побиття на полігоні в Старичах. Натомість у навчальному центрі попередньо з’ясували, що він травмував себе самостійно – вибіг з намету та бився головою об дерево. Обставини трагедії з’ясовує спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону, за фактом відкрили кримінальне провадження.

Посварився з дружиною – пішов у ТЦК

До редакції ZAXID.NET звернувся мешканець Закарпатської області, ветеран ЗСУ Іван Юрик. Він розповів трагічну історію, яка трапилася з його рідним братом, мешканцем селища Міжгір’я Хустського району Василем Юриком після мобілізації.

За словами Івана Юрика, його 35-річний брат увечері 27 березня добровільно пішов у місцевий ТЦК (Другий відділ Хустського РТЦК та СП, селище Міжгір’я), щоб служити у війську. Таке рішення ухвалив після того, як посварився з дружиною. «У кожного в житті бувають такі моменти», – пояснює рішення брата Іван Юрик.

35-річний Василь Юрик 27 березня пішов у ТЦК, щоб моблізуватися (усі фото та відео Івана Юрика)

До того, як каже Іван Юрик, брата «не рухали, повістки йому не приходили». Ще у 2020 році у Василя Юрика під час МРТ голови виявили кисту великих розмірів «з об’ємною дією на суміжні структури головного мозку». Не зважаючи на проблеми зі здоров’ям, Василь Юрик не звертався за оформленням групи інвалідності та відстрочки від призову не мав.

«Він вдома сидів собі, нікуди не ходив. Ми йому казали: давай не будеш ховатися, а піди і зроби собі групу (інвалідності – Ред.) по цій кисті. Він не робив», – каже брат.

Результати МРТ голови 2020 року, які також були підтверджені у 2023 році

Іван Юрик розповідає, що того дня наздогнав брата біля дверей ТЦК, намагався переконати його не йти, навіть обіцяв допомогти влаштувати на службу у 118 ОМБр, де служив сам, однак той не дослухався.

Уночі на 28 березня Василя Юрика доставили з відділу ТЦК у Міжгір’ї в РТЦК Хуста для проходження ВЛК. Довідавшись, де перебуває брат, Іван Юрик взяв медичні документи, що підтверджують його хворобу, та поїхав у Хустський РТЦК. Там дізнався, що брат вже пройшов ВЛК, за висновком якої його визнали придатним до військової служби без жодних обмежень. «За висновком ВЛК, брат, у якого киста мозку, виявився здоровим», – здивувався Іван Юрик.

28 березня мобілізований Василь Юрик повідомив родичам, що перебуває на полігоні у Старичах (184 навчальний центр), а вже 29 березня (через день після мобілізації) зателефонував з невідомого номера та розповів, що госпіталізований у нейрохірургію львівської лікарні святого Пантелеймона.

«Возили по лісу, погрожували закопати заживо»

У лікарню святого Пантелеймона Василя Юрика доставили з тілесними ушкодженнями. Як видно з фото, зроблених 29 березня, які брат постраждалого надав ZAXID.NET, у Василя Юрика була розсічена верхня частина голови, численні гематоми на руках, ногах та інших частинах тіла. Телефоном з лікарні Василь Юрик розповів братові та своїй дружині, що його сильно побили військовослужбовці 184 навчального центру.

«При цьому братові проламали череп, його возили по лісу, зв’язали, погрожували закопати заживо та оформити все так, начебто він пішов у СЗЧ та сам собі завдав ушкодження», – каже брат постраждалого.

За словами Івана Юрика, брат неохоче розповідав про нападників, оскільки боявся помсти. На основі того, що вдалося почути, Іван Юрик припускає, що причиною конфлікту на полігоні могло стати те, що брата змушували виконувати «собачу роботу». Яку саме роботу відмовлявся виконувати мобілізований, Іван Юрик не знає.

«Він мені сказав, що це зробив старшина і “рижий бородатий”. Це ще правильно треба зрозуміти. Їх було багато. Просто він боявся повністю до кінця розказувати мені цю історію, казав, що не буде більше нічого говорити, бо його закопають заживо», – переповідає Іван Юрик.

Василя Юрика госпіталізували з травмами голови та численними забоями

У лікарні родичам розповіли, що Василя Юрика доставили військовослужбовці Військової служби правопорядку (ВСП), які повідомили у приймальному відділенні, що той начебто сам себе побив.

Постраждалий у комі, лікарі борються за життя

Дуже швидко стан Василя Юрика погіршився, його перевели в реанімацію. Зараз він у комі на штучній вентиляції легень. «Лікарі кажуть, що дуже важкий стан, вони роблять все необхідне, щоб він вижив», – додає Іван Юрик.

При цьому він відкидає ймовірність того, що брат міг сам собі заподіяти тяжкі тілесні ушкодження: «Він побитий весь. Як він міг сам собі завдати такої шкоди? Пацан нормальний, займається логістикою у сфері вантажних перевезень, сам на себе працює. Нормально спілкувався з людьми».

За словами Івана Юрика, останні кілька місяців брат взагалі не вживав алкоголь та не курив.

ZAXID.NET скерував інформаційний запит у лікарню святого Пантелеймона Першого ТМО Львова, однак там відмовилися повідомити будь-яку інформацію про стан госпіталізованого Василя Юрика. «Запитувана вами інформація є медичною таємницею, яка охороняється законом. Доступ до цієї інформації можливий за особистою згодою особи або на підставі судового рішення», – повідомила лікарня у відповіді на запит.

Що кажуть у 184 навчальному центрі?

У 184 навчальному центрі почали службове розслідування щодо згаданого інциденту, за попередніми результатами якого, Василь Юрик заподіяв собі травми сам.

«Що там відбулося? Увечері ця особа була в наметі, після цього вибігла з намету і почала битися головою об дерево, – розповів ZAXID.NET начальник юридичної служби 184 навчального центру Владислав Кухта, – Військовослужбовці його зловили. Він всіх відганяв, чинив спротив. Поклали його на землю, він далі продовжував битися. У кінцевому результаті його повезли у психіатричну лікарню до Львова, там його не прийняли, оскільки в нього були тілесні ушкодження. Повезли в госпіталь, там така ж історія. Так він потрапив до лікарні святого Пантелеймона».

Зі слів Владислава Кухти, у підрозділі провели опитування військовослужбовців, на основі чого зробили попередні висновки: «Це було самоушкодження. З якою метою – чи це психічний розлад, чи це з метою уникнення військової служби – про це можемо робити тільки здогадки».

На думку начальника юридичної служби, ймовірність, що Василя Юрика побили, дуже мала. Адже військовослужбовці, яких привозять РТЦК, спершу мають тиждень адаптації під постійним наглядом інструкторів. Лише після цього їх відправляють в інший підрозділ для проходження базової військової підготовки (БЗВП).

«Чи могли його побити? Я це ні заперечити, ні підтвердити не можу, – додає Владислав Кухта. – Буде проведена службова перевірка або службове розслідування. Попередні дані є, що жодного насилля до нього не застосовували».

Зі слів начальника юридичної служби, під час службової перевірки також вивчають записи з камер спостереження, які влаштовані у певних локаціях навчального центру.

При цьому Владислав Кухта розповів, що досить часто РТЦК доставляють в навчальний центр мобілізованих з різними патологіями.

«Серед бусифікованих, яких нам привозять, дуже багато з патологіями, психічними розладами. Це майже повсякденна річ, – каже він, – Ні для кого не буде секрет, що приїжджають різні: алкоголіки, наркомани. Їх позбавляють можливості вживати алкоголь чи наркотики, у них починаються припадки, епілепсії і так далі. Ситуації є різні».

На уточнення, чи був Василь Юрик «бусифікований», адже родичі стверджують протилежне, Владислав Кухта відповів: «Звичайно, десь на Закарпатті».

Спецпрокуратура відкрила кримінальне провадження

Через трагедію з братом Іван Юрик написав заяви у теруправління ДБР у Львові, спецпрокуратуру у сфері оборони Західного регіону про вчинення злочину невстановленими військовослужбовцями 184 навчального центру. Також заявив про недбалість посадовців ВЛК та ТЦК, які, на його думку, неналежно виконали службові обов’язки, не забезпечили повного медичного обстеження брата та не скерували його на додаткові дослідження.

З приводу законності мобілізації Василя Юрика ZAXID.NET також звернувся у Закарпатський обласний ТЦК та СП, однак там від оперативних коментарів відмовилися та попросили звернутися до них з офіційним листом.

Речниця Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко розповіла ZAXID.NET, що прокурори зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчиненого групою осіб (ч. 3 ст. 406 ККУ).

У справі Василя Юрика тривають слідчі дії, встановлюють всі обставини інциденту та причетних до вчинення правопорушення. Досудове розслідування доручили слідчим теруправління ДБР у Львові.