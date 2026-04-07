Ветеран Петро Громик стверджує, що його побили працівники ТЦК

Ветеран війни Петро Громик, який має другу групу інвалідності та звільнився зі служби, заявив про побиття працівниками ТЦК у Луцьку. У відомстві заперечують застосування сили та стверджують, що чоловік сам спровокував конфлікт.

Відео про подію записала та опублікувала на своїй фейсбук-сторінці волонтерка Наталія Грушка. За її словами, інцидент стався 5 квітня близько 20:00 за участі колишнього бійця 100-ї окремої механізованої бригади Петра Громика.

«Я стояв і чекав маршрутку, щоб забрати посилку. Підʼїхав бус ТЦК, вийшли двоє в балаклавах. Один показав на рівні пояса посвідчення, інший стояв з планшетом. Сказали предʼявити облікові документи, а вони в машині. Я кажу, йдемо і я покажу. Вони: “Давайте дані ваші”. Я назвав прізвище, ініціали, рік народження, вони ввели і щось там пробивали по комп’ютеру. Незадовго під’їхав ще один бус... Я підійшов до одного представника і запитав, чого він у балаклаві. Він нічого не відповів. Потім почув: “Пакуєм, він наш”», – розповів Петро Громик.

Далі, за словами ветерана, він памʼятає, як вкусив одного з військовослужбовців і його вдарили під око, кинули на підлогу буса, запшикали балончиком і повезли у невідомому напрямку. Зазначає, що після цього знепритомнів і прокинувся в районі Київського майдану й зрозумів, що його везуть в Теремно.

«Далі їм дали команду. Як я зрозумів, мене пробили по базі. “Відпускайте його, везіть назад”. Вони зайшли в магазин, купили молока, дали помити лице, щоб не пекло. Вони завезли мене на місце події. Ні вибачень, нічого – привезли, вийшли, дали молоко. За що я тоді воював?» – додав чоловік.

Петро Громик зазначив, що після цього випадку звернувся до правоохоронців. Речниця поліції Волині Ольга Бузулук підтвердила ZAXID.NET, що від чоловіка надійшла заява про нанесення тілесних ушкоджень працівниками ТЦК. За її словами, матеріали справи передали ДБР.

У Волинському обласному ТЦК та СП підтвердили факт інциденту, однак заперечили побиття. За словами речниці Уляни Кравчук, під час перевірки документів між ветераном і військовослужбовцями виникла словесна перепалка, під час якої він почав чинити опір і намагався завдати ушкоджень одному з них.

«З метою припинення протиправних дій та з огляду на підвищені останнім часом ризики небезпеки для військовослужбовців ТЦК, було застосовано сльозогінний газ. Після цього громадянина супроводили до службового авто, де він надав свої персональні дані. Під час перевірки встановлено його особу, а також факт наявності інвалідності. Після з’ясування всіх обставин чоловіка відпустили», – зазначила Уляна Кравчук.

Вона додала, що Петро Громик отримав відстрочку від призову 24 липня 2024 року терміном на один рік як людина з інвалідністю. Однак, станом на момент перевірки, він її не продовжив.

Наразі за цим фактом у ТЦК проводять службове розслідування, за результатами якого обіцяють надати оцінку діям військовослужбовців.