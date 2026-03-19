Іваничівський районний суд Волинської області виніс вирок Івану Чучі за напад на працівника ТЦК. Обвинувачений проігнорував повістку і, коли до нього додому прийшла група оповіщення, вдарив одного з військових ножем. За скоєне чоловіку призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 12 березня, у березні 2024 року Іван Чуча прибув до військкомату, щоб стати на облік. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Він отримав повістку, однак у визначений день до територіального центру комплектування не з’явився.

21 березня близько 16:00 до нього додому прийшли працівники ТЦК, щоб з’ясувати причини неявки. За даними слідства, під час розмови обвинувачений схопив ніж і вдарив ним у живіт одного з військовослужбовців.

Унаслідок нападу потерпілий отримав тяжкі травми – проникаюче ножове поранення з ушкодженням внутрішніх органів.

У суді обвинувачений розповів, що до війни проживав у селі Велика Благовіщенка Херсонської області. Після окупації він виїхав із дружиною через Росію та Литву до Польщі, звідки повернувся в Україну. Нині проживає в гуртожитку у Нововолинську та є внутрішньо переміщеною особою.

За словами обвинуваченого, під час візиту працівників ТЦК йому зателефонувала дружина. Під час розмови він узяв ніж і почав різати собі руку. Подальші події пам’ятає погано, оскільки перебував у стресі, і не може пояснити, як саме поранив військового. Він зазначив, що потерпілий поводився коректно та не становив для нього загрози. Чоловік додав, що шкодує про вчинене, однак гроші на лікування не відшкодував, оскільки потерпілий відмовився їх приймати.

Водночас потерпілий заявив, що з колегою поводився спокійно і прийшов лише з’ясувати причину неявки. Після поранення він самостійно зміг вийти до автомобіля, звідки його доставили до лікарні.

Суддя Наталія Комзюк визнала Івана Чучу винним за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та призначила пʼять років позбавлення волі, проте замінила реальне покарання на два роки іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.