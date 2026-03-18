Поблизу села Горянівка Луцького району місцеві жителі заблокували автомобіль військовослужбовців ТЦК. Люди оточили службовий транспорт, намагалися витягнути з нього одного з працівників і пошкодили лобове скло. Про це у середу, 18 березня, повідомила ZAXID.NET речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук.

Відео інциденту опублікували 17 березня у телеграм-каналі «Типовий Луцьк». На кадрах видно, як люди розхитують автомобіль ТЦК, відчиняють пасажирські двері та обурюються діями працівників. Зокрема, одна з жінок каже: «Забирайте кого хочете, давайте, обирайте». Інші учасники конфлікту звинувачують військових у тому, що ті «пакують людей» і порушують законодавство.

За словами Уляни Кравчук, інцидент стався 6 березня близько 15:30. Група оповіщення ТЦК та СП разом із поліцейським рухалася службовим автомобілем поблизу Горянівки, коли їх почав переслідувати автомобіль, в якому перебували чоловік і жінка. Згодом до останніх приєдналися ще троє мотоциклістів.

«Один із мотоциклістів обігнав службовий транспорт, після чого, тримаючи в руках предмет, схожий на цеглу, почав рухатися назустріч. У зв’язку з цим автомобіль ТЦК був змушений зупинитися. Для з’ясування обставин до цивільних вийшов поліцейський», – зазначила Уляна Кравчук.

За її інформацією, надалі ситуація загострилася: до місця події приєдналися понад десять людей. Вони поводилися агресивно, намагалися відчинити двері службового автомобіля та силоміць витягнути військовослужбовців.

Під час сутички люди били по автомобілю та пошкодили лобове скло. Група оповіщення вирішила залишити місце події. Під час від’їзду один із учасників конфлікту кинув у бік авто дерев’яний предмет, унаслідок чого було пошкоджено заднє крило та вікно.

У результаті інциденту службовий автомобіль зазнав механічних пошкоджень, постраждалих серед військових немає.

У пресслужбі поліції Волинської області уточнили ZAXID.NET, що звернень до правоохоронців з приводу цього інциденту не надходило.