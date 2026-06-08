За даними військової омбудсменки, 7% мобілізованих українців мають законне право на відстрочку

Калуський РТЦК мобілізував місцевого мешканця, який самостійно утримував 15-річну доньку. Підлітка звернулася до служби у справах дітей і домоглася повернення батька.

Про інцидент стало відомо 11 травня. Мешканця Калуської громади посеред вулиці забрали до центру комплектування і згодом відправили до військової частини. Як виявилося, після смерті дружини у 2016 році він самостійно виховував доньку, а інших родичів, які могли б опікуватися дитиною, родина не мала.

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Після мобілізації батька, донька звернулася за допомогою до служби у справах дітей Калуської міськради. Посадовці влаштували неповнолітню до місцевого центру соціально-психологічної реабілітації та повідомили про порушення прав дитини керівництво Івано-Франківського обласного ТЦК та СП.

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У понеділок, 8 червня, керівниця Служби у справах дітей Калуської міськради Леся Дзундза повідомила, що батька-одинака повернули додому.

«Батько, якого мобілізували до ЗСУ, вже перебуває вдома, живий і здоровий. Йому повернули дитину на виховання. Дякуємо Калуському РТЦК та військовій частині Національної гвардії України, що оперативно вирішили це питання. Служба діяла виключно в інтересах дитини», – зазначила посадовиця.

В інтерв’ю «Суспільному» військова омбудсменка Ольга Решетилова зазначила, що 7% мобілізованих українців мають законне право на відстрочку. Серед основних причин цього – неякісне проведення ВЛК та неврахування документів військовослужбовців, зокрема тих, що стосуються дітей та оформлення опіки.