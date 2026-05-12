Перехожого доставили в ТЦК без вручення повістки

Тисменицький районний суд визнав начальника мобілізаційного відділення місцевого ТЦК винним у перевищенні службових повноважень та недбалому ставленні до військової служби і призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові від 6 травня, інцидент стався за два тижні до цього у Тисмениці. Обвинувачений у складі групі оповіщення близько 11:00 зупинив перехожого на вул. Липовій і без вручення повістки наказав поліції доставити його до центру комплектування.

У приміщенні ТЦК підполковник не перевірив інформацію про право прикарпатця на відстрочку через інвалідність 3 групи та відправив його на ВЛК. Невдовзі чоловіка мобілізували.

Посадовець до суду не з’явився, подавши заяву про визнання вини.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Дзвенислава Гриньків визнала начальника мобілізаційного відділення винним у перевищенні службових повноважень та недбалому ставленні до військової служби і призначила йому 17 тис. грн штрафу. Постанову можуть оскаржити.