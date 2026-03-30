У Луцьку на території житлового комплексу «Атлант» стався інцидент за участі співробітників ТЦК та місцевої жительки. Жінка намагалася перешкодити затриманню чоловіка і травмувалася під час спроби зупинити бус військових.

Відео інциденту опублікували у понеділок, 30 березня, у телеграм-каналі «Труха Луцьк». На кадрах із камер відеоспостереження видно, як на вулиці Рівненській військові наздоганяють чоловіка та силоміць садять його в бус. Їм намагається перешкодити, ймовірно, його дівчина, проте її відтягує один із працівників ТЦК.

Жінка схопила автомобіль за ручку, намагаючись його зупинити, але впала на ходу і вдарилася головою об асфальт.

Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла ZAXID.NET, що інцидент стався 30 березня близько 08:30 на території житлового комплексу «Атлант». За її інформацією, військовозобов’язаний намагався втекти, коли побачив групу оповіщення.

«Чоловік є порушником військового обліку з 9 січня 2026 року, оскільки не прибув за повісткою. Крім того, з початку повномасштабного вторгнення він не проходив військово-лікарську комісію і не з’являвся до ТЦК», – зазначила Уляна Кравчук.

За словами речниці ТЦК, під час затримання зафіксована на відео лучанка активно перешкоджала: блокувала роботу військовослужбовців і вчепилася за службовий транспортний засіб.

Наразі військовозобов’язаний проходить військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби.

Оновлено. Речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик розповіла «Суспільному», що потерпілу госпіталізували. У неї діагностували гематоми, садна та гостру реакцію на стрес. Жінка перебуває на 17-му тижні вагітності, існує загроза її переривання.