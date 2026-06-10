Заступник міністра польського Міноборони хоче «боротися за кожне євро»

Польща виступила проти ідеї Німеччини передати Україні 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, які розблокувала Угорщина. Польські дипломати вимагають повного повернення грошей за передану Україні зброю в межах фонду, заявив 10 червня заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик в ефірі RMF24.

Після того, як Будапешт скасував вето 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, міністри оборони країн ЄС обговорили, як їх можна використати на користь України. Гроші, які виділяли в межах Фонду миру країни, наразі перебувають на рахунку Брюсселя.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала поділити ці гроші та здійснити пропорційне відшкодування країнам-учасникам ініціативи. Водночас решту грошей Каллас хоче виділити на підтримку навчань українських військових та спільні закупівлі озброєння для України.

Німеччина, яка пропорційно зробила найбільше внесків до фонду, взагалі пропонує передати всі гроші Україні та не повертати внески до бюджетів країн. За словами заступника міністра оборони Німеччини Себастіана Гартманна, у 2026 році країна витратить на Україну 11,5 млрд євро, тому «повернення кількох сотень мільйонів євро нічого не змінить».

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Водночас Польща виступила категорично проти виділення грошей Україні. Цезарій Томчик заявив, що його країна вимагає повного повернення близько 2 млрд злотих (близько 450 млн євро), за передане Україні озброєння в межах фонду.

«Ці гроші – це наші гроші», – заявив він.

В ефірі RMF24 Томчик звинуватив ЄС у «спробі змінити правила гри в середині гри» та анонсував «боротьбу за кожне євро».

«Країни, які першими пожертвували зброю, такі як Польща чи Словаччина, і чиї пожертви вже врегульовані та заплановані до виплати, не хочуть погоджуватися на зменшення своїх платежів, чого прагнуть країни, які почали надавати підтримку пізніше, такі як Німеччина», – заявив він.

Зазначається, що позицію Польщі підтримує Словаччина, яка першою оголосила, що буде вимагати відшкодувань за передану Україні зброю.

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Нагадаємо, Угорщина зняла вето з 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру на початку червня. Вже 8 червня країни ЄС зустрілися на Кіпрі, щоб неформально обговорити, на що витратити ці гроші. Згодом дипломати проведуть обговорення на технічному рівні.