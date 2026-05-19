Правоохоронці затримали на хабарі начальника лінійного відділу Львівського підрозділу «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця». Посадовець вимагав 95 тис. грн з підприємця за сприяння у вирішенні питання про оформлення дозвільної та технічної документації для приєднання до електричних мереж АТ «Укрзалізниця». Про це у вівторок, 19 травня, повідомили поліція та прокуратура Львівщини.

Як йдеться у повідомленні, у лютому 2024 року до посадовця звернулися за консультацією щодо підключення до електромереж АТ «Укрзалізниця». Затриманий запевнив підприємця у можливості впливу на відповідальних посадових осіб. За даними слідства, посадовець за свої послуги спочатку вимагав 70 тис. грн, але згодом ціна зросла до 95 тис. грн, аргументуючи тим, що якщо підприємець відмовиться платити, то документи розглядатимуться довго, і він не гарантував у результаті позитивного рішення.

Після передачі неправомірної вигоди від підприємця у сумі 70 тис. грн посадовця «Укрзалізниці» затримали. Правоохоронці не оприлюднюють ім’я та прізвище підозрюваного, але за інформацією ZAXID.NET йдеться про Тараса Тітика.

Начальнику повідомили про підозру в зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю сплати 266 тис. грн застави.