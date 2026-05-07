На головному залізничному вокзалі Львова діяла корупційна схема

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з прокурорами затримали за хабарницво начальника сектору платних послуг виробничого підрозділу «Вокзал станції Львів» АТ «Укрзалізниця» Віталія Мальця. За версією слідства, посадовець організував схему поборів з робітників.

Як повідомили у четвер, 7 травня, в ДСР, поліції та прокуратурі Львівщини, керівник підрозділу надання платних послуг центрального вокзалу станції «Львів» організував схему поборів від підлеглих йому працівників, які надавали платні послуги відвідувачам Головного та Приміського вокзалів у Львові. До схеми посадовець залучив двох працівників однієї з платних стоянок вокзалу.

«Вони щомісяця збирали від персоналу частину отриманого прибутку. Йдеться про виручку за платну парковку, перебування у залі очікування та відвідування туалетів. У разі ж відмови платити – поставало питання звільнення персоналу та створення несприятливих умов праці для них», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Підозри отримали троє учасників схеми

Для конспірування працівники частину готівкових коштів, отриманих від клієнтів, вносили в касу, а решту – відкладали. У подальшому готівку забирали пособники та передавали організатору.

«Задокументовано, що за три місяці керівник підрозділу отримав від працівників платних точок обслуговування майже 460 тис. грн», – додали в прокуратурі.

Після чергової передачі неправомірної вигоди усіх трьох учасників схеми затримали. Правоохоронці не розголошують прізвища фігурантів. За даними ZAXID.NET, підозри отримали організатор схеми Віталій Малець та двоє його пособників – Михайло Криворука та Максим Плахтина.

Начальнику підрозділу повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ), а працівникам стоянок – пособництво у хабарництві (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУ). Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.