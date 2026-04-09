8 квітня посадовця затримали під час одержання хабаря

Правоохоронці затримали на хабарі заступника директора Департаменту екологічної безпеки АТ «Укрзалізниця». Посадовець вимагав 100 тис. доларів з підприємця за сприяння в отриманні дозволу на демонтаж колії коштом «Укрзалізниці». Про це в четвер, 9 квітня, повідомили генпрокурор Руслан Кравченко, ДБР, Нацполіція та АТ «Укрзалізниця».

За даними слідства, підозрюваний вимагав від представника підприємства з виробництва гранітної продукції на Хмельниччині 100 тис. доларів за те, щоб «розв’язати питання» з демонтажем і списанням залізничної колії, яка проходила через території родовища.

«Схема була продумана: спочатку ініціювати “сезонний об’їзд”, щоб комісія визнала колію нерентабельною, потім – демонтаж, списання, виключення з реєстрів. Також йшлося про передачу ділянки під колією громаді для потреб кар’єру», – пояснює Кравченко.

Посадовець запевняв підприємство, що процедура складна та потребує погоджень з керівництвом «УЗ», Мінінфраструктури та профільними підрозділами. Натомість обіцяв організувати весь процес «під ключ» за 3-6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці.

8 квітня посадовця затримали під час одержання хабаря, який він вимагав наперед за свою роботу. При особистому обшуку у нього виявили готівку та розписку про отримання грошей. Обшуки також провели вдома, на роботі та в автомобілі посадовця.

Наразі розв’язується питання про повідомлення йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). За цією статтею йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До суду подано клопотання про взяття посавця під варту. Триває слідство.

В «Укрзалізниці» відреагували на «ганебний факт» зі затриманням їхнього співробітника за вимагання хабаря з підприємця. Там запевнили, що компанія максимально сприяє розслідуванню та оперативно передала всі запитувані правоохоронцями матеріали.

«Укрзалізниця» також ініціювала власну службову перевірку за вказаними фактами. Фігуранта справи відсторонили від виконання посадових обов’язків.

«Якщо тільки будуть ознаки, що посадовець діяв не сам, всі причетні будуть відразу відсторонені, а всі матеріали передані правоохоронцям», – додали в компанії.