Суддя Олександр Коваленко (на фото справа)

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок колишньому голові Господарського суду Сумської області Олександрові Коваленку. Його визнали винним в отриманні 26 тис. доларів хабаря за ухвалення рішення на користь будівельної компанії. Суд призначив покарання – 8 років і 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати посаду судді протягом трьох років. Про це повідомили пресслужба ВАКС та ВО «Автомайдан» у вівторок, 7 квітня.

За даними слідства, спочатку Коваленко погодився на «винагороду» у вигляді двокімнатної квартири, однак згодом змінив умови та вимагав від ПрАТ «Сумбуд» гроші.

Передачу коштів організували через посередника – юриста та арбітражного керуючого Олександра Мальованого, який мав продати квартиру і віддати судді гроші. Безпосередню передачу забезпечував адвокат Павло Путій, залучений до спецоперації НАБУ з СБУ.

Під час розслідування правоохоронці припускали, що суддя міг знати про кримінальне переслідування: суддя просив посередника після отримання грошей поміняти їх на іншу валюту.

В «Автомайдані» зауважують, що цю справу розглядають із 2017 року: спочатку її слухали в Конотопському суді, а згодом передали за підсудністю до ВАКС. Того ж року Коваленко залишив посаду голови суду після проведення обшуків у його кабінеті, пояснивши це бажанням «не заважати» роботі через кримінальне провадження.

Вища рада правосуддя відсторонила його від здійснення правосуддя, однак за час розгляду справи він отримав близько 5,9 млн грн заробітної плати.