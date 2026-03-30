Петро Тарасевич працює суддею Великоберезнянського районного суду з 2014 року

У березні 2026 року правоохоронці оголосили підозру у шахрайстві судді на Закарпатті. За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про суддю Великоберезнянського районного суду Петра Тарасевича.

Нагадаємо, для отримання надбавки до зарплатні за науковий ступінь, Петро Тарасевич використовував диплом доктора філософії у галузі права, виданий Міжрегіональною академією управління персоналом (МАУП).

У 2017 році на підставі цього документу судді призначили щомісячну надбавку у розмірі 15% посадового окладу. І упродовж квітня 2017 року – жовтня 2025 року він отримав понад 640 тис. грн.

Як виявилося, МАУП всупереч закону запровадив власну систему атестації наукових кадрів без належних повноважень, а виданий ним диплом не підтверджує наявності у Тарасевича наукового ступеня.

У грудні 2025 року через фейковий диплом Петро Тарасевич провалив конкурс до Львівського апеляційного суду. Хоча під час співбесіди у Вищій кваліфікаційній комісії суддя Тарасевич надав платіжки як підтвердження, що перерахував всі неправомірні виплати назад до бюджету, це не допомогло йому залишитися в конкурсі, інформують у фундації DEJURE.

Судді Великоберезнянського районного суду інкримінують ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.

