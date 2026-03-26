Йдеться про суддю Великоберезнянського районного суду

Офіс генерального прокурора оголосив підозру судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Офісі генпрокурора у четвер, 26 березня, суддя використав диплом доктора філософії у галузі права, виданий Міжрегіональною академією управління персоналом, який не є документом встановленого державою зразка та не підтверджує наявності наукового ступеня в Україні.

Також встановлено, що цей заклад всупереч закону запровадив власну систему атестації наукових кадрів без належних повноважень.

«У березні 2017 року суддя звернувся із заявою про встановлення доплати за науковий ступінь, вказавши недостовірні відомості. На цій підставі йому призначено щомісячну надбавку у розмірі 15% посадового окладу. Упродовж квітня 2017 року – жовтня 2025 року він безпідставно отримав понад 640 тис. грн», – зазначили у прокуратурі.

Судді Великоберезнянського районного суду інкримінують ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.