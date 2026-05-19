Стрілянина сталася на території Ісламського центру у Сан-Дієго

У Сан-Дієго двоє озброєних підлітків влаштували стрілянину в Ісламському центрі, унаслідок чого загинули троє людей. Після нападу юнаки наклали на себе руки. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на місцеву поліцію.

За інформацією правоохоронців, напад стався у понеділок, 18 травня, на території Ісламського центру міста. Двоє хлопців відкрили вогонь біля будівлі мечеті, убивши охоронця та ще двох чоловіків. Пізніше тіла підозрюваних віком 17 та 18 років знайшли в автомобілі неподалік місця трагедії. Слідство припускає, що вони скоїли самогубство.

У поліції зазначили, що дії охоронця, який загинув під час нападу, могли запобігти ще більшій кількості жертв. Шеф поліції Скотт Вол повідомив, що місцеві правоохоронці спільно з Федеральним бюро розслідувань розглядають інцидент як можливий злочин на ґрунті ненависті. Наразі влада не називає офіційного мотиву нападу та не повідомляє, що саме могло спровокувати стрілянину.

За даними поліції, приблизно за дві години до трагедії мати одного з підозрюваних звернулася до правоохоронців. Вона повідомила, що її син, який мав суїцидальні нахили, втік із дому на її автомобілі та забрав із собою зброю. Також жінка розповіла, що хлопець був із товаришем.

Після звернення поліція розпочала пошуки підлітків та направила патрулі до торговельного центру й школи, де навчався один із юнаків. Незабаром правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в мечеті. За словами Вола, на виклик оперативно відреагували від 50 до 100 поліцейських із різних підрозділів регіону. Вони прибули до Ісламського центру менш ніж за чотири хвилини після першого сигналу про нападника.

Місцеві телеканали показали масштабну спецоперацію: десятки патрульних авто, озброєних офіцерів на дахах мечеті та правоохоронців, які перевіряли територію комплексу. У поліції уточнили, що під час операції жоден правоохоронець не відкривав вогонь.

The two suspects in a Monday shooting at the Islamic Center of San Diego are dead, according to a police source. The Islamic Center is the largest mosque in San Diego County, according to its website. Aerial TV footage showed more than a dozen children holding hands and being… pic.twitter.com/LB8BAhPNRu — The Associated Press (@AP) May 18, 2026

Правоохоронці також відмовилися розголошувати зміст записки, яку залишив один із підлітків.

Напад стався за тиждень до мусульманського свята Курбан-байрам та щорічного хаджу до Мекки. Імам і директор Ісламського центру Таха Хассан заявив, що громада ніколи раніше не переживала подібної трагедії.

