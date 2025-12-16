Польська спецслужба затримала студента за підготовку до теракту

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 19-річного студента католицького університету у Любліні, який планував теракт на різдвяному ярмарку. Про це у вівторок, 16 грудня, повідомив польський інформаційний портал RMF24 з посиланням на речника польської спецслужби Яцека Добжинського.

Польські правоохоронці затримали студента Матеуша В. 30 листопада. За даними слідчих, затриманий шукав інформацію про виготовлення вибухівки, а також планував долучитися до терористичної організації, щоб отримати допомогу у здійсненні теракту. Під час обшуків у студента правоохоронці вилучили докази, що свідчать про його намір вчинити злочин. Однак, наголошують слідчі, студента викрили на початковому етапі підготовки до злочину – він ще не встиг зробити вибухівку.

Журналісти RMF24 зауважують, що точне місце, де затриманий планував вчинити теракт, наразі не встановлено. За словами прокурорки, Катажини Калов-Яшевської, що дослідивши телефон затриманого, слідчі встановили, що студент «обмежився розмовами про планування нападу в громадському місці, де мали бути присутніми 10-20 осіб, наприклад, на ярмарку». За словами речника польської спецслужби Яцека Добжинського, затриманий підтримував терористів Ісламської держави, а вибух планував, щоб «залякати багатьох людей».

Прокуратура висунула Матеушу В. звинувачення у підготовці до здійснення терористичного акту, що міг призвести до смерті або тяжких травм багатьох людей. У прокуратурі уточнили, що йдеться про пошук інформації про вибухівку та способи її отримання, а також пошук контактів, які б допомогли затриманому вчинити теракт. Наразі суд взяв студента під варту строком на три місяці, йому загрожує довічне позбавлення волі.