У місті Любліні на сході Польщі затримали двох українців та трьох білорусів, яких підозрюють у шпигунстві. У прокуратурі наголосили, що ці люди не пов’язані з диверсіями на польській залізниці, які сталися в листопаді. Про це повідомила Національна прокуратура Польщі, зазначило польське радіо RMF, у пʼятницю, 28 листопада.

За даними слідства, підозрювані у шпигунстві українець, неповнолітня українка і три білоруси працювали через телеграм. Вони фотографували об’єкти критичної інфраструктури та передавали матеріали іноземним розвідкам, проте кому саме – не вказують. Завдання отримували в телеграмі, а також поширювали плакати й робили графіті з контентом, який відповідав інструкціям кураторів. За таку діяльність організатори платили шпигунам криптовалютою.

Люблінський суд ухвалив взяти під варту трьох затриманих. Ще одному білорусу через стан здоров’я заборонили залишати Польщу. Неповнолітню українку помістили до притулку для неповнолітніх.

Підозрюваним загрожує від 5 до 30 років ув’язнення.