Українець заперечував незалежність України

Суд у Білій Підляській арештував українця на три місяці за підозрою у розвідці для російських спецслужб. Про це повідомила прокуратура Польщі, у середу, 22 жовтня.

У польському місті Біла Підляська поліція затримала двох українців – 24-річних Богдана К. та Кирила Т. Їх спіймали 5 жовтня 2025 року. Під час обшуку правоохоронці знайшли у них 30 грамів наркотиків.

Після цього польські служби безпеки перевірили телефони українців. На телефоні Богдана К. виявили листування, де він надсилав російськомовному співрозмовнику фотографії та координати військових об’єктів Польщі. За версією слідства, ці дані могли потрапити до російських спецслужб.

Прокуратура звинуватила Богдана К. у шпигунстві на користь іноземної розвідки. Українець провину заперечує, але, за словами прокурорів, під час допиту висловлював проросійські погляди та заперечував незалежність України. Суд у Білій Підляській за рішенням прокурора відправив його під арешт на три місяці.

Другого затриманого, Кирила Т., звинуватили у зберіганні наркотиків. Йому обрали запобіжний захід, не пов’язаний із позбавленням волі.

Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки у Любліні.