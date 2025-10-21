Колаборанти працювали з метою залякування союзників України

У Польщі арештували 21-річного українця, який, за даними прокуратури, співпрацював із російськими спецслужбами та готував теракти. Його спільників 21 і 24 років затримали в Румунії.

Польське радів RMF24 пише, що злочинна група діяла в інтересах російської розвідки і на 16 жовтня готувала відправлення посилок з вибухівками та займистими речовинами до України. Ці посилки мали самозайматися або вибухати під час транспортування, щоб залякати населення і дестабілізувати держави ЄС, які підтримують Україну.

Румунські спецслужби вчасно перехопили посилки, не допустивши вибухів.

Затриманого українця звати Данило Г. Він жив поблизу Варшави і працював комірником. За рішенням Варшавського суду, його взяли під арешт на три місяці. Ще двох його спільників –також громадян України – арештували в Румунії на 30 днів.

Відео управління з розслідування організованої злочинності та злочинів тероризму Румунії

Речник координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський повідомив, що за останні місяці Агентство внутрішньої безпеки затримало загалом 55 осіб, які діяли на шкоду Польщі на замовлення російської розвідки.

Оновлено. Згодом румунська розвідка повідомила, що метою затриманих у Польщі та Румунії українців був підпал румунської штаб-квартири Nova Post у Бухаресті. Це найбільша українська кур'єрська компанія, що вже працює в кількох європейських країнах. Як стверджує румунська розвідка, українці відправили через Nova Post дві посилки, що містили дистанційно керовані запалювальні пристрої. Вони були заховані в навушниках і автомобільних деталях.

Крім того, в пакунках були елементи GPS для відстеження місцезнаходження і дистанційного підриву заряду, виготовленого з терміту і нітрату барію.

Двоє затриманих в Румунії українців, як стверджують румунські служби, діяли в рамках розгалуженої мережі диверсантів, контрольованої російськими службами.