У Теребовлі через ремонт моста на рік перекриють трасу на Чернівці
Рух мостом перекриють на початку червня 2026 року
У Теребовлі на Тернопільщині на рік перекриють дорогу сполученням Тернопіль – Чортків через ремонт моста. Йдеться про шляхопровід, який розташований біля супермаркету АТБ на виїзді з міста. Гроші на ремонт виділили в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги за програмою Interreg NEXT Poland–Ukraine 2021–2027. З Євросоюзу нададуть 2,8 млн євро, ще 320 тис. євро виділять з місцевих бюджетів.
Рух мостом перекриють з 08:00 2 червня 2026 року. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини. За рік міст мають капітально відремонтувати. Обмеження руху на дорозі державного значення М-19 стосуватиметься усіх видів транспортних засобів.
Схема об'їзду для легкового транспорту
Схема об'їзду для вантажного транспорту
Водночас у службі відновлення та розвитку інфраструктури опублікували схеми можливого об’їзду перекритої ділянки. Їх спланували окремо для легкового та вантажного транспорту.
Ремонт моста відбувається в рамках реалізації проєкту «Покращення транскордонної мобільності шляхом будівництва регіональної дороги № 627 Косів Ляцькі – Соколів Підляський та капітального ремонту мосту в м. Теребовлі на дорозі державного значення М-19». Ця дорога – одна з головних транспортних артерій, що зв’язує Україну з Європою. Щодня тут проїжджає близько 15 тис. автомобілів.
За гроші, виділені з ЄС, на мосту зроблять такі роботи:
- ремонт опор і прогонової будови;
- влаштування гідроізоляції та розподільчої плити;
- укріплення земляного полотна;
- облаштування дорожнього покриття;
- облаштування освітлення;
- транспортне й пішохідне огородження,
- ремонт підходів до моста протяжністю 850 м;
- встановлення технічних засобів організації дорожнього руху та очисних споруд.
Додамо, що в межах Програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027» на Тернопільщині вже реалізують 10 проєктів на суму понад 8 млн євро.