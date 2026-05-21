ЄС на ремонт виділив 2,8 млн євро

У Теребовлі на Тернопільщині на рік перекриють дорогу сполученням Тернопіль – Чортків через ремонт моста. Йдеться про шляхопровід, який розташований біля супермаркету АТБ на виїзді з міста. Гроші на ремонт виділили в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги за програмою Interreg NEXT Poland–Ukraine 2021–2027. З Євросоюзу нададуть 2,8 млн євро, ще 320 тис. євро виділять з місцевих бюджетів.

Рух мостом перекриють з 08:00 2 червня 2026 року. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини. За рік міст мають капітально відремонтувати. Обмеження руху на дорозі державного значення М-19 стосуватиметься усіх видів транспортних засобів.

Схема об'їзду для легкового транспорту

Схема об'їзду для вантажного транспорту

Водночас у службі відновлення та розвитку інфраструктури опублікували схеми можливого об’їзду перекритої ділянки. Їх спланували окремо для легкового та вантажного транспорту.

Ремонт моста відбувається в рамках реалізації проєкту «Покращення транскордонної мобільності шляхом будівництва регіональної дороги № 627 Косів Ляцькі – Соколів Підляський та капітального ремонту мосту в м. Теребовлі на дорозі державного значення М-19». Ця дорога – одна з головних транспортних артерій, що зв’язує Україну з Європою. Щодня тут проїжджає близько 15 тис. автомобілів.

За гроші, виділені з ЄС, на мосту зроблять такі роботи:

ремонт опор і прогонової будови;

влаштування гідроізоляції та розподільчої плити;

укріплення земляного полотна;

облаштування дорожнього покриття;

облаштування освітлення;

транспортне й пішохідне огородження,

ремонт підходів до моста протяжністю 850 м;

встановлення технічних засобів організації дорожнього руху та очисних споруд.

Додамо, що в межах Програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027» на Тернопільщині вже реалізують 10 проєктів на суму понад 8 млн євро.