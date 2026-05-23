Над заводом зафіксували задимлення

У суботу, 23 травня, Служба безпеки України атакувала дронами військове підприємство «Метафракс Кемікалс» у Пєрмському краї. Там зафіксували влучання, виробництво на заводі призупинене, повідомив президент України Володимир Зеленський.

У місцевих телеграм-каналах поширили відео з міста Губаха у Пєрмському краї, на яких видно проліт дронів, а також задимлення на території місцевого хімзаводу. Атаку підтвердив губернатор Пєрмської області Дмітрій Махонін.

Володимир Зеленський розповів, що йдеться про завод «Метафракс Кемікалс», розташований за 1700 км від українсько-російського кордону. Його уразили дрони СБУ.

«“Метафракс Кемікалс” – важлива частина російської хімічної індустрії. Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений», – написав Володимир Зеленський.

Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та меламіну. Потужність комплексу – майже 900 т аміаку та понад 1600 т карбаміду на добу.

Нагадаємо, у ніч на 23 травня дрони також атакували Новоросійськ, завдавши ударів по найбільшому нафтосховищу Кавказу – нафтовому терміналу «Грушовая», який входить до структури російської «Транснєфті». Крім того, під атаку потрапив нафтоналивний комплекс «Шесхаріс».