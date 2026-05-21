ВАКС залиши без змін запобіжний захід для Андрія Єрмака

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації 460 млн грн. Про це у четвер, 21 травня, повідомили «Суспільне» та hromadske.

Сторона захисту клопотала про визнання підозри Андрію Єрмаку необґрунтованою та просила скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 140 млн грн застави. Адвокат Андрія Єрмака стверджував, що захист не встиг ознайомитися з матеріалами справи до обрання запобіжного заходу. Також він заявив, що ексголова ОП не причетний до відмивання грошей, а ризики через скасування запобіжного заходу є необґрунтованими.

«Чи підозрюється Андрій Єрмак у злочинній організації Міндіча? Ні. Чи є факти, що Єрмак знав про протиправну діяльність Міндіча в “Енергоатомі”? Ні. Нуль доказів. Докази відсутні, бо їх у природі немає. При такому обвинуваченні їх не може просто існувати. У нас є хоча б один факт, що Єрмак особисто чи через третіх осіб передав на будівництво хоч одну гривню? Нуль фактів. Підозра ґрунтується на версіях», – заявив адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін.

Під час засідання Андрій Єрмак поспілкувався з журналістами та підтвердив, що знайомий з бізнесменом Тимуром Міндічем, якого підозрюють у корупції на підрядах в «Енергоатомі». Проте він не став відповідати на запитання, чи спілкувався з Володимиром Зеленським після оголошення підозри.

«Я думаю, що в нього набагато більше є справ. І я думаю, що головне, що забезпечує президент – це те, що він гарант Конституції, і ви бачите, що правосуддя працює. І я сказав ще на початку процесу... моя справа вона дуже показова. Всі рівні перед законом», – цитує «Українська правда» Андрія Єрмака.

Водночас прокуратура вимагала збільшити розмір застави зі 140 млн грн до 180 млн грн. Зрештою Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для Андрія Єрмака. Коментуючи рішення суду, колишній голова ОП заявив, що продовжуватиме адвокатську діяльність та поїздки на фронт, щоб допомагати військовим, якщо «будуть давати таку можливість».

Нагадаємо, 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Андрію Єрмаку підозру у легалізації 460 млн грн на будівництві у котеджному містечку «Династія» на Київщині.

14 травня ВАКС обрав для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 млн грн. Гроші на рахунок ВАКС для застави за Єрмака почали надходити того ж дня, а 18 травня за нього внесли всю суму, й він вийшов з-під варти.

Того ж дня стало відомо, що біля СІЗО Андрія Єрмака зустріли троє охоронців, які були залучені до охорони Володимира Зеленського.