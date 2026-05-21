Правоохоронці затримали прикордонника під час отримання хабаря у розмірі 1 тис. доларів

Личаківський районний суд Львова виніс вирок інспектору прикордонної служби Олегу С., який за 1 тис. доларів обіцяв посприяти ухилянту у влаштуванні на службу у підрозділ ДПСУ, щоб уникнути мобілізації до ЗСУ.

За матеріалами справи, інспектор прикордонної служби Олег С. 3 грудня 2025 року близько 14:30 під час зустрічі на вул. Личаківській, 109 у Львові одержав хабар у розмірі 1 тис. доларів (за тодішнім курсом НБУ 42 334 грн) за вирішення питання щодо влаштування військовозобов’язаного чоловіка на службу в один із підрозділів ДПСУ. Йшлося про влаштування кандидата на службу у підрозділ, який не бере участі у бойових діях. Правоохоронці затримали Олега С. під час отримання хабаря.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та попросив суворо його не карати. Оскільки обвинувачений визнав провину, а сторони не заперечували фактичних обставин, справу розглянули у спрощеному порядку. Суд також взяв до уваги, що чоловік має інвалідність, брав участь у бойових діях, виховує дитину та сприяв слідству.

Справу розглянув суддя Роман Головатий, який визнав Олега С. винним у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та призначив йому штраф у розмірі 51 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.

