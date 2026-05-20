Підозрюваному загрожує до 9 років ув'язнення

Працівники ДБР спільно з СБУ та Держприкордонслужбою затримали 24-річного прикордонника, який взяв 6 тис. доларів за переправлення ухилянта в ЄС. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань у середу, 20 травня, старший солдат пропонував чоловікові за 6 тисяч доларів незаконно перетнути кордон у напрямку Словаччини поза пунктами пропуску.

«Він детально інструктував клієнта: як діяти, де переховуватися та яким маршрутом рухатися. Зокрема, показував шлях через Google Maps. Водночас, за попередніми даними, військовослужбовець не мав реальної можливості організувати такий перехід», – зазначили в ДБР.

Прикордонника затримали одразу після отримання грошей. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення чоловіків через державний кордон з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд взяв підозрюваного під варту.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати