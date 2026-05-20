Фасад історичної будівлі прикрашений міським гербом

У Жовкві завершили реставраційні роботи на фасаді історичної будівлі колишньої електростанції на вул. Дорошенка, яка оздоблена великим гербом міста. Про це повідомили в Інституті Polonika.

«Роботи охопили західний фасад будівлі 1909 року, спроектованої львівським інженером Адольфом Володимиром Шлейеном. Особливу увагу приділили сецесійному рельєфу з гербом міста та історичним написом “Elektrownia”», – розповіли в Інституті.

Це герб міста австрійського періоду. На ньому зображений святий Лаврентій, на честь якого названий головний костел Жовкви і який спочатку вважався покровителем міста. Під ним – щит, розділений навпіл, де зображені герби колишніх власників Жовкви Радзивіллів (коронований орел з трубами) та Собеських («Яніна»). Зображення наче вписано у лампочку, обрамлену рослинним орнаментом і завершене написом Elektrownia зверху.

Герб міста Жовкви (фото Інституту Polonika)

Фахівці розчистили на фасаді архітектурні деталі, видалили вторинні цементні нашарування, зміцнили тріснуті та ослаблені фрагменти стіни, відновили відсутні декоративні елементи та літери напису «Elektrownia». Новий шар вапняного тиньку має ніжно-рожевий колір.

Також законсервували історичні металеві елементи та керамічні ізолятори, змонтували нові водостічні елементи і систему водовідведення.

фото Інституту Polonika

Об’єкт є одним з найцікавіших зразків колишньої промислової архітектури Жовкви. На жаль, це єдина автентика цієї будівлі: раніше на даху приміщення машинного відділення позаду були скляні пірамідальні світлові ліхтарі. Зараз там дах замінений на металевий. Як виглядала будівля раніше, дивіться за посиланням.

Роботи профінансував Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном Polonika. Бенефіціаром проєкту була Фундація культурної спадщини. До слова, зараз у Жовкві реставрують також браму колишнього домініканського костелу. Більше про пам’ятки Жовкви можна почитати тут.