На фасаді ризаліту зберігся оригінальний рельєф з гербом Жовкви австрійського періоду

У Жовкві відновлять фасад історичної електровні кінця XIX ст, на якій зберігся старий герб міста. Це памʼятка архітектури місцевого значення. Кошти на відновлення барельєфу виділило міністерство культури і національної спадщини Польщі.

Як розповів Rzесzроsроlіtа Міхал Лащковський з Фонду культурної спадщини, серед 31 обʼєкта, реставрацію яких профінансує польське міністерство, є дві памʼятки Жовкви. Це головна брама колишнього костелу монастиря домінікан (а нині – греко-католицької церкви Св. Йосафата) на вул. Львівській та фасад колишньої електровні на вул. Дорошенка (зараз – житловий будинок).

«Цього року, вперше за 30 років, фінансування не було спрямоване на Колегіату Святого Лаврентія у Жовкві, натомість – на проєкт з реставрації головної вхідної брами XVII століття колишнього домініканського костелу, а також фасаду колишньої будівлі електростанції на вулиці Дорошенка з барельєфом у стилі модерн та польським написом», – пише RР.

Вигляд будинку електровні (фото ZAXID.NET)

У документі про заплановане фінансування сума, виділена на реставрацію памяток Жовкви, йде загальним пунктом «реставраційні роботи на пам’ятках Львова та Жовкви» і передбачає 238800 злотих.

Як зазначають автори «Атласу історичних міст. Жовква», міську електричну станцію збудували 1897 року позаду міської броварні. Фасад сецесійної будівлі прикрасив цікавий барельєф. Це герб міста австрійського періоду. На ньому зображений святий Лаврентій, на честь якого названий головний костел Жовкви і який спочатку вважався покровителем міста. Під ним – щит, розділений навпіл із гербами колишніх власників Жовкви Собеських («Яніна») та Радзивіллів (коронований орел з трубами). Зображення наче вписано у лампочку, обрамлену рослинним орнаментом і написом Elektrownia зверху.

Герб Жовкви (фото ZAXID.NET)

Зазначимо, що до головної частини електровні позаду перпендикулярно примикало видовжене приміщення машинного відділення. На його даху були два скляні пірамідальні світлові ліхтарі. На фото 2021 року вони ще зафіксовані, але зараз на памʼятці архітектури дах замінений на металевий.

Фото електровні 2021 року Юлії Корицької-Голуб

Нагадаємо, як інформував ZAXID.NET, за програмою «Охорона культурної спадщини за кордоном» Міністерство культури і національної спадщини Польщі виділило фінансування для реставрації 31 памʼятки, повʼязаної з польською історією.