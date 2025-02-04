Більшість обʼєктів – це продовження робіт, розпочатих у попередні роки

Польський інститут культурної спадщини за кордоном Polonikа оприлюднив перелік об’єктів, на реставрацію яких цього року виділять гроші. Міністр культури та національної спадщини Польщі затвердив кошторис на фінансування 31 проєкту за кордоном. З них більшість – у Львові та області.

«Це означає, що більше творів мистецтва повернуть свою колишню розкіш. Програма також дозволить продовжити проєкти, які вже розпочали. Деякі роботи протиаварійні, без яких пам’ятки зникли б безповоротно», – зазначили в Інституті Polonika.

Якщо зі списку виокремити пам’ятки Львова, то на них заплановано виділити понад 2 млн злотих (приблизно понад 20 млн грн). У Львові продовжать відновлювати вежу колишнього монастиря бенедиктинок на пл. Вічевій, гарнізонний храм, Вірменський та Латинський собори, костел Святого Антонія, каплицю на вул. Підвальній та колишній монастир домінікан, а також надгробки Личаківського кладовища. Серед інших архітектурних об’єктів на Львівщині реставруватимуть Підгорецький та Олеський замки, костели у Сусідовичах, Дрогобичі та Стрию.

У 2025 році міністерство культури Польщі профінансує такі проєкти в Україні: