Міністерство культури Польщі виділило 20 млн грн на реставрацію пам’яток Львова у 2025 році
Серед 31 профінансованого Польщею обʼєкта за кордоном 17 з Львівщини
Польський інститут культурної спадщини за кордоном Polonikа оприлюднив перелік об’єктів, на реставрацію яких цього року виділять гроші. Міністр культури та національної спадщини Польщі затвердив кошторис на фінансування 31 проєкту за кордоном. З них більшість – у Львові та області.
«Це означає, що більше творів мистецтва повернуть свою колишню розкіш. Програма також дозволить продовжити проєкти, які вже розпочали. Деякі роботи протиаварійні, без яких пам’ятки зникли б безповоротно», – зазначили в Інституті Polonika.
Якщо зі списку виокремити пам’ятки Львова, то на них заплановано виділити понад 2 млн злотих (приблизно понад 20 млн грн). У Львові продовжать відновлювати вежу колишнього монастиря бенедиктинок на пл. Вічевій, гарнізонний храм, Вірменський та Латинський собори, костел Святого Антонія, каплицю на вул. Підвальній та колишній монастир домінікан, а також надгробки Личаківського кладовища. Серед інших архітектурних об’єктів на Львівщині реставруватимуть Підгорецький та Олеський замки, костели у Сусідовичах, Дрогобичі та Стрию.
У 2025 році міністерство культури Польщі профінансує такі проєкти в Україні:
- рятувальні роботи в ніші північно-східної стіни Підгорецького замку та консерваційні дослідження каплиці замку 318,5 тис. зл;
- консерваційно-реставраційні роботи у храмі Всіх Святих (колишній бенедиктинський монастир у Львові) – консервація північного крила ренесансної вежі аттику – 280 тис. зл;
- реставраційні роботи в гарнізонному храмі свв. Петра і Павла у Львові – 250 тис. зл.;
- будівельно-реставраційні роботи в костелі у Володимирі – майже 420 тис. зл. (+ ще 305 тис. у 2026 році);
- консерваційні роботи біля куполу з розписом Антонія Туха у Вірменському кафедральному соборі Львова – 206 тис. зл.;
- консервація та реставрація скульптурного оздоблення брами Олеського замку 180 тис. зл;
- інвентаризація пам’ятки, геофізичні дослідження, археологічне та архітектурне обстеження Фортеці Діви Марії у Бердичеві – 90 тис. зл.;
- реставрація мурів Бердичівського монастиря – ділянка південних стін 449 820 зл.;
- охорона культурної спадщини Львівської області – 221890 зл.;
- реставраційні, консерваційні та інвентаризаційні роботи на Личаківському цвинтарі у Львові – 310 600 зл.;
- консерваційні та реставраційні роботи двох настінних розписів із зображенням таїнств у каплиці колишньої духовної семінарії на вул. Підвальній у Львові – 106 400 зл.;
- консервація та реставрація 4-х меморіальних дошок пресвітерію костелу св. Варфоломія у Дрогобичі – 211558 зл.;
- консерваційні роботи на північному бічному вівтарі Латинської катедри у Львові – 217875 зл.;
- реставраційні роботи у костелі Святого Антонія у Львові – 213 тис. зл.;
- реставраційні роботи на надгробку сестер Милосердя на кладовищі в Чорткові – 100688 зл;
- консервація пам’яток у Золочеві та Залізцях – 144 359 зл.;
- дослідження будівель та реставрація монастирського комплексу і костелу св. Анни в Сусідовичах – 204683 зл.;
- консерваційно-реставраційні роботи на Личаківському цвинтарі у Львові – 291139 зл.;
- реставраційні роботи в інтер’єрі колишнього Львівського домініканського монастиря – нині Львівського музею релігії – 111 тис. зл.;
- реставраційні роботи на пам’ятках Львова та Жовкви – 238800 зл.;
- відновлення костелу та монастиря Святого Йосифа Обручника в Ізяславі (аварійно-відновлювальні роботи) – 300 тис. зл.;
- реставрація та реконструкція фасаду костелу у Стрию – 175688 зл.;
- реконструкція костелу в Любомлі – 248 тис. зл.;
- рятувально-консерваційні роботи у Свято-Троїцькому колегіумі в Олиці – 250 тис. зл.;
- ревалоризація костелу Пресвятої Трійці в Підгайцях – 201875 зл.