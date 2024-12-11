Фігури були в аварійному стані і загрожували перехожим на площі Ринок

450-літні скульптури короля і шістьох лицарів, які стояли на аттику палацу Корнякта на площі Ринок, 6 у центрі Львова, не повернуть на дах, адже це може загрожувати безпеці перехожих. Їх на даху замінять репліками, а відновлені фігури експонуватимуть в історичному музеї, який працює в цій кам’яниці. Про це ZAXID.NET розповіли фахівці інституту Polonika, що фінансує проєкт.

У жовтні статуї, виготовлені з пісковика, демонтували з аттика (декоративне оздоблення над карнизом на межі даху і фасаду) та перевезли на Львівську скульптурну фабрику на реставрацію. Головна спеціалістка програми охорони культурної спадщини Інституту Polonika Марта Кручинська розповіла, що у минулому скульптури лицарів багато разів нефахово реставрували, заліплювали цементом (що категорично не можна робити з каменем), відповідно, самої авторської різьби під численними нашаруваннями всередині збереглося не дуже багато, а скульптурні форми затерті. Коли реставратори взялися їх відчищати, вони почали розсипалися.

«Не маємо можливості склеїти їх докупи так, щоб вони не загрожували безпеці перехожих. Тому на аттику встановлять копії, а відновлені оригінали будуть експонуватися в історичному музеї – найімовірніше, в італійському дворику», – пояснила Марта Кручинська.

Головний архітектор проєкту з української сторони Остап Василина додав, що скульптури лицарів всі різні, схожі на витвори народного мистецтва: не завжди збережені пропорції фігур, складається враження, що їх робили різні майстри.

Натомість скульптури дельфінів у доброму стані. Їх можуть повернути на місце після реставрації вже навесні.

Дельфіни у задовільному стані, їх навесні повернуть на місце

Фахівці також зміцнили аварійний мур аттика, частину фризу над 3 поверхом потинькували, відчистили кам’яні обрамлення вікон та відлущили відшаровані тиньки. Вдалося відкрити певні елементи раніших перебудов фасаду.

«Цей будинок має майже 500 років, його неодноразово перебудовували. Ми задумались над тим, що робити з нововиявленими елементами, частиною карнизу, старого вікна, поліхромії. Ми дійшли до висновку, що після ретельного огляду, вивчення і документування їх закриємо. За винятком єдиного елемента – фрагмента віконної оправи на 1 поверсі. Інакше воно все буде виглядати дуже негармонійно», – зазначила Марта Кручинська.

Фрагмент попереднього вікна, який заекспонують (фото ZAXID.NET)

Дослідники та історики мистецтва вивчають історію цієї кам’яниці від 2019 року. Експерт Інституту Polonika, представник музею-палацу короля Яна III у Вілянові Міхал Вітковскі розповів, що перші дослідження будинку поводили ще на початку XX ст, коли пристосовували його під функцію музею.

За його словами, до висоти другого поверху кам’яниця має пізньоготичну структуру: там є глазурована цегла, готичні шви та кам’яні частини. Не всі ці елементи зараз помітні, але якраз є нагода їх ретельно дослідити. З періоду XVII-XVIII ст. фахівці виявили міжповерховий і міжвіконний карниз. У ті часи цей будинок був дуже схожим на інші ринкові, наприклад, кам’яницю Гепнерів.

«Це найстаріший аттик у Львові і один з найцінніших не тільки у західній Україні, але й загалом на території колишньої Речі Посполитої. Його встановили, найвірогідніше, в рік закінчення будівництва кам’яниці – у 1580 році або в кінці 1570-х. На щитах лицарів є літери КОК. Це перший варіант гербу Корняктів – перших власників кам’яниці», – розповів Міхал Вітковскі.

Герб Корняктів на щиті лицаря

Головний архітектор проєкту Остап Василина додав, що найскладніше було відчищати ті елементи, які зазнали пізніших втручань. Звичайний бруд легко відчистили лазаром. Але там, куди втрутилися люди, покрили поверхню олійною фарбою, їх відчищають майстри вручну.

На зиму фасадні роботи призупинять. За планом, реставрацію мають закінчити у жовтні 2025 року. На реставрацію цього палацу Корнякта (інша назва – королівська кам’яниця) Polonika виділила 2,8 млн злотих. Це найдорожчий реставраційний проєкт в історії Інституту. Втім, коли формувався бюджет, у вартість не закладали вартість реставрацій скульптур аттика і виробництво їхніх копій. Тому на це потрібно додатково виділити гроші.

Фото Інституту Polonika