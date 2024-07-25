На фасаді Львівського історичного музею вже встановили риштування

Фасад палацу Корнякта (Королівської кам’яниці) XVI ст. на площі Ринок, 6 у Львові відреставрують. Про це повідомили на сторінці Львівського історичного музею, який міститься у цій будівлі. Перед кам’яницею вже встановили риштування, майже 30 млн грн вартості робіт профінансує Інститут польської спадщини за кордоном Polonika. Реставрація триватиме до кінця 2025 року.

«Завершився кількалітній процес, який включав перемовини з Instytut Polonika, обстеження фасаду будинку, виготовлення проєктно-кошторисної документації та погодження її компетентними органами, визначення виконавця робіт, отримання усіх необхідних дозволів на початок робіт», – написали 24 липня на сторінці музею.

Реставраційні роботи триватимуть до кінця 2025 року (фото Львівського історичного музею )

Директор історичного музею Роман Чмелик розповів, що заплановано відновити фасад, балкон, вікна, аттик і його скульптури.

«Фігури на аттику були в небезпечному стані. Кілька років тому їх обстежила німецька інституція GIZ. Їх треба було демонтувати, реставрувати, укріпити і наново встановити. Ми їх закріпили додатково, накрили сітками, щоб уникнути небезпечних ситуацій. Цей фасад давно потребує ґрунтовної реставрації, оскільки її не проводили останні роки», – зазначив ZAXID.NET Роман Чмелик.

В інституті Polonika наголошують, що це найдорожчий проект в історії установи. Вартість робіт становитиме 2,8 мільйона злотих (29,4 млн грн за поточним курсом НБУ). Роботи включають відновлення доволі складного скульптурного оздоблення. Додатково проведуть консервацію декоративної кованої балюстради та віконної столярки.

«Ми раді, що після багатьох років інтенсивних досліджень, переговорів та співпраці з українською громадою ми розробили спільну концепцію реставрації цієї видатної архітектурної пам’ятки. Це буде один з ключових довгострокових проектів Інституту Polonika, запланованих на найближчі роки», – зазначила в.о. директорки Інституту Сильвія Триц.

Оскільки роботи фінансуватимуться з-за кордону, тендер оголосили в Польщі. Торги виграла фірма Restauro з Торуня, вона сама обере генерального підрядника в Україні, який має дозволи на виконання реставраційних робіт.

Це вже другий проєкт з реставрації будинку на площі Ринок, який Львівський історичний музей реалізовує у співпраці із закордонними партнерами. У 2019 році за фінансової підтримки США відреставрували Чорну кам’яницю.

Кам’яницю Корнякта збудували у XVI ст. для міського купця грецького походження Костянтина Корнякта. Свою другу назву – Королівська – цей будинок отримав через те, що згодом його власником був король Речі Посполитої Ян III Собеський. У будинку пізніше влаштували музей його імені, зараз у пам’ятці працює Львівський історичний музей з італійським внутрішнім двориком.