Повноцінну роботу органа під час богослужінь планують на осінь

Після двох років реставрації у Польщі орган із Львівського латинського катедрального собору повернули на місце. Зараз триває монтаж і налаштування 125-річного музичного інструмента. Про це провідомили в Інституті Polonika, який займався цим проєктом.

«Ми довго чекали, коли унікальний орган Яна Слівінського зазвучить наново! Два роки пішло на консервацію та реставрацію інструмента з Митрополичої базиліки у Львові. Наразі тривають фінальні роботи зі встановлення пам’ятки ХІХ століття на хорі костелу та налаштування інструмента», – повідомили у Polonika.

Це перша реставрація 125-річного інструмента (скрін з відеосюжету TVP)

Як йдеться у сюжеті Анни Гордієвської з TVP, це перша від кінця XIX століття реновація органа. Його демонтували і доставили у Польщу на реставрацію. Фахівці перевірили кожну частину, при необхідності – полагодили її. Процес відновлення органа полягав у реставраційній роботі, заміні знищених частин з такого самого матеріалу і реконструкції, пояснив органний майстер Адам Олейнік. Монтаж відновленого інструмента у Львові затягують часті повітряні тривоги.

«Зараз займаємося інтонацією інструмента. Встановлюємо пищалки, перевіряємо, яка грає голосніше, яка тихіше. Слухаємо звук з різних частин храму», – розповів TVP представник майстерні, що займалася ремонтом органу, Ян Пєткєвіч.

У львівській катедрі є два органи. Великий з’явився у 1830-х роках. Спершу це була робота Романа Духенського, потім – Ігнація Жебровського. А 1899 року там змонтували інструмент львівської майстерні Яна Слівінського, найбільшого на той час виробника органів на Галичині. Він має неоготичне дерев’яне склепіння, прикрашений різьбленням по дереву. Ліворуч від вівтаря влаштовано ще один, менший орган тієї ж фірми Слівінського. Його відремонтували у 2018 році.

Архикатедральна базиліка Успіння Пресвятої Діви Марії (так званий Латинський собор) у Львові є одним з найцінніших і найдавніших храмів міста. Архітектура святині поєднує готичні, ренесансні, барокові елементи, якими доповнювали собор у різні століття.