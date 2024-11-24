Окрім оборонного замку, ренесансну Жовкву захищали мури між 7 вежами та чотири брами

Давні міста оточували міцні оборонні мури, а з оглядових веж охоронці здалеку бачили наступ ворога. Такою була і ренесансна Жовква, історія якої почалася 1597 року з будівництва замку біля давньоруського поселення Винники. Місто було захищене мурами, валами та ровами. Як виглядало місто у перші століття свого існування, відтепер можна оглянути на бронзовому макеті, який встановили перед міською ратушею. ZAXID.NET розповідає, які архітектурні елементи середмістя Жовкви нині втрачені.

Зменшену копію Жовкви з архітектурними особливостями середмістя зробив львівський скульптор Василь Одрехівський. Проєкт має інклюзивну мету: з макетом можуть ознайомитися незрячі і прочитати історію міста шрифтом Брайля. «Це найбільший макет, який доводилося створювати, і перший, що відображає ціле місто з його архітектурними будівлями», – наголосив Василь Одрехівський.

Бронзовий макет давньої Жовкви (фото Василя Одрехівського)

Варто наголосити, що на макеті є втрачені нині архітектурні елементи. На мініскульптурі можна побачити, як виглядала Жовква від часів короля Яна III Собеського і до приходу австрійської влади. Первісна ратуша стояла на ринковій площі, її розібрали у XIX ст. через аварійний стан. Нову звели через століття на місці казематів.

Перша ренесансна ратуша, яка стояла на ринковій площі

Із чотирьох в’їзних брам міста до наших часів збереглися лише дві – Звіринецька і Глинська (праворуч і ліворуч від замку). Первісно такі ж стояли на теперішній вул. Львівській між школою №1 та домініканським костелом, а також біля синагоги.

Туринецька (Жидівська) брама біля синагоги (3D візуалізація Poligon Studio)

Львівська в’їзна брама біля домініканського монастиря (праворуч із зеленим дахом). 3D візуалізація Poligon Studio

Також вціліли не всі вежі та мури. Раніше вони захищали всі центральні будівлі – два костели, церкву і монастир василіан, синагогу і житлові будівлі в їхньому оточенні. Зараз міські мури збережені лише біля колишнього домініканського монастиря, костелу та Звіринецької брами – завдяки тому, що в австрійські часи на них звели житлові кам’яниці.

З міських веж вціліли чотири:

біля домініканського монастиря (нині – біля автостанції на вул. Гасина).

Мур і вежа біля домініканського монастиря (фото ZAXID.NET)

за Василіанським монастирем, біля НРЦ «Злагода». У ній зараз мешкають люди.

Житлова вежа в кінці вул. Василіанської (фото ZAXID.NET)

одну з оборонних веж згодом пристосували під дзвіницю костелу;

Мур і вежа-дзвіниця біля костелу св. Лаврентія (фото ZAXID.NET)

руїни вежі збереглися між вул. Івана Підкови та стадіоном. За припущеннями істориків, там у давні часи була катівня.

Втраченими у середмісті є також житлові будинки з підсіннями. Такі були не лише на ринку, але й біля синагоги (нині – вул. Запорізька) та на початку вул. Львівської перед домініканським монастирем (зараз там ресторан, супермаркет «Рукавичка» та інші магазини). Будинки зруйнувала російська авіація в Другу світову війну. Їхні руїни розібрали і більше не відновлювали. На цьому місці звели жахливі радянські блоки закладів торгівлі.

Раніше 3D реконструкцію ренесансної Жовкви створили фахівці Poligonstudio.

У наступних публікаціях розповімо про втрачені споруди Жовкви за межами мурів середмістя. Ренесансна перлина має ще багато цікавих таємниць.

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