Швидка їхала з проблисковими маячками

На Закарпатті прикордонники і поліцейські затримали ухилянтів та їхніх переправників, які їхали машиною «швидкої» з мигалками. Таким «спецрейсом» намагалися переправити до кордону двох киян, один з них був в активному розшуку за ухилення від мобілізації.

Інцидент трапився на контрольному посту «Нижні Ворота» з травня, повідомили у ДПСУ.

«Під час перевірки автомобіля швидкої допомоги, який їхав із ввімкненими проблисковими маячками, прикордонники виявили у ньому трьох чоловіків: водія – 48-річного жителя Херсонщини, та двох пасажирів – жителів Київщини, віком 28 та 25 років. Жоден з чоловіків не є медичним працівником», – зазначили прикордонники.

У поліції додали, що автомобіль швидкої медичної допомоги належить громадській організації, яка займається перевезенням тіл військових. Один з киян перебував в активному розшуку за ухилення від призову на військову службу.

«Встановлено, що водій забрав клієнтів у столиці та мав доставити їх до Закарпатської області для подальшого незаконного перетину державного кордону. За попередніми даними, цей транспортний засіб зловмисники використовували як прикриття для транспортування військовозобовʼязаних чоловіків через блокпости у напрямку прикордоння», – зазначили у поліції Закарпаття.

Оперативники Мукачівського загону з’ясували, що водій за 24 тис. грн пообіцяв доставити киян у прикордоння, де вони мали незаконно перетнути кордон. Загалом за втечу з країни ухилянти мали заплатити 15 тисяч доларів.

Двох ухилянтів та водія швидкої затримали (фото ДПСУ)

Водія швидкої затримали і помістили в СІЗО. Оперативники встановлюють інших причетних.