Водій швидкої з проблисковими маячками віз ухилянтів до кордону на Закарпатті
Авто належить організації, що перевозить тіла полеглих військових
На Закарпатті прикордонники і поліцейські затримали ухилянтів та їхніх переправників, які їхали машиною «швидкої» з мигалками. Таким «спецрейсом» намагалися переправити до кордону двох киян, один з них був в активному розшуку за ухилення від мобілізації.
Інцидент трапився на контрольному посту «Нижні Ворота» з травня, повідомили у ДПСУ.
«Під час перевірки автомобіля швидкої допомоги, який їхав із ввімкненими проблисковими маячками, прикордонники виявили у ньому трьох чоловіків: водія – 48-річного жителя Херсонщини, та двох пасажирів – жителів Київщини, віком 28 та 25 років. Жоден з чоловіків не є медичним працівником», – зазначили прикордонники.
У поліції додали, що автомобіль швидкої медичної допомоги належить громадській організації, яка займається перевезенням тіл військових. Один з киян перебував в активному розшуку за ухилення від призову на військову службу.
«Встановлено, що водій забрав клієнтів у столиці та мав доставити їх до Закарпатської області для подальшого незаконного перетину державного кордону. За попередніми даними, цей транспортний засіб зловмисники використовували як прикриття для транспортування військовозобовʼязаних чоловіків через блокпости у напрямку прикордоння», – зазначили у поліції Закарпаття.
Оперативники Мукачівського загону з’ясували, що водій за 24 тис. грн пообіцяв доставити киян у прикордоння, де вони мали незаконно перетнути кордон. Загалом за втечу з країни ухилянти мали заплатити 15 тисяч доларів.
Двох ухилянтів та водія швидкої затримали (фото ДПСУ)
Водія швидкої затримали і помістили в СІЗО. Оперативники встановлюють інших причетних.