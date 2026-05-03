Через удар в автобуса вибило вікна, одна дитина отримала поранення

У неділю, 3 травня, російські окупанти атакували АЗС на Дніпропетровщині, біля якої стояв автобус, що рухався до Івано-Франківської області. В машині перевозили близько 40 дітей, які їхали на відпочинок, повідомив голова Дніпровської облради Микола Лукашук.

Атаку скоїли у Криничанській громаді на Дніпропетровщині – росіяни атакували місцеву АЗС. На момент атаки на території АЗС стояли вантажівки та пасажирський автобус, який віз дітей із Запоріжжя до Прикарпаття.

Внаслідок атаки загорілася вантажівка, автобус пошкоджений. На оприлюднених фото видно, що в машини вибиті вікна.

«Пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Він повідомив, що внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Серед них – 10-річний хлопчик та 21-річна вагітна жінка. Ще одна жінка перебуває у важкому стані.

За даними Миколи Лукашука, наразі діти перебувають у Затишнянській громаді та чекають на батьків.