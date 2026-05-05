Йдеться про колишній гуртожиток на вул. Городоцькій, 85

Львівська обласна прокуратура оскаржує видачу дозволу на реконструкцію колишнього гуртожитка біля цирку під готель. Прокуратура наполягає, що будівля розташована в історичному ареалі, а її значне розширення потребує дозволу від органів охорони культурної спадщини.

Йдеться про шестиповерхову будівлю на вул. Городоцькій, 85, яку збудували на початку 1950-х років як гуртожиток Львівського технікуму радіоелектроніки. В останні роки більшість приміщень пустувала.

У 2019 році виконавчий комітет видав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівлі з надбудовою під багатофункційний громадський центр. Тоді на засіданні виконкому головний архітектор Львова Юліан Чаплінський повідомив, що в будівлі планують розмістити готель міжнародної мережі Marriott. У 2021 році МУО змінили з призначенням під готель. Безпосередні роботи розпочались близько року тому – надбудували поверх із мансардою та всередині двору прибудували конференц-залу. Загалом площа будівлі зросла до понад 8 тис. м².

«Об’єкт розташований у межах історичного ареалу Львова. За результатами обстеження встановлено, що такі містобудівні зміни, зокрема зміна функціонального призначення, надбудова поверхів і реконструкція даху, потребують погодження органів охорони культурної спадщини. Водночас роботи проводилися без отримання необхідних дозволів, що порушує вимоги законодавства», – повідомили в прокуратурі.

Крім цього, Міністерство культури та стратегічних комунікацій видало приписи про зупинення будь-яких будівельних робіт на об’єкті. За інформацією прокуратури, земельну ділянку передали в оренду для обслуговування гуртожитку з об’єктами громадського харчування та аптекою, а будівництво готелю свідчить про її нецільове використання. Тож прокурори звернулись в суд із позовом про скасування містобудівних умов.

Зазначимо, що МУО на перебудову колишнього гуртожитка під готель отримало дочірнє підприємство «Інститут суспільних технологій “Електрон”». Його власником є ТзОВ «Мальви і К», яке своєю чергою належить підприємцям Любомиру Борису, Олегу Сластіону та Івану Гринику. Любомир Борис є засновником групи компаній, що працюють у галузях нерухомості, будівництва, легкої промисловості та харчування. Активи групи зосередженні на компаніях «Династія інвест», «Львівська міська агенція нерухомості», «Парк-хаус Львів» та інших.