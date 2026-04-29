Дитсадок на вул. Панаса Мирного, 13 приватизували ще в 90-х

Львівський окружний адміністративний суд скасував ухвалу Львівської міської ради, яка передбачала забудову території колишнього дитсадка житлом. Про це 29 квітня повідомила Львівська обласна прокуратура.

Йдеться про ділянку площею майже 0,7 га на вул. Панаса Мирного, 13, де до 1992 року працював дитячий садок №107. Після його ліквідації приміщення площею 990 м² передали Міжшкільному навчально-виробничому комбінату трудового навчання професійної орієнтації учнів Галицького району. У 1994 році тодішній керівник МНВК передав будівлю у приватну власність, після чого майно кілька разів перепродали. З 2007 року й донині будинок належить ТзОВ «Росанбуд».

Міська рада неодноразово намагалась через суд оскаржити приватизацію дитсадка, однак безрезультатно. Водночас у травні 2024 року депутати ЛМР надали ТзОВ «Росанбуд» дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення ділянки на вул. Панаса Мирного, 13 для будівництва житлових будинків. Цю ухвалу оприлюднили на сайті міської ради аж у листопаді 2024 року.

Франківська окружна прокуратура вирішила оскаржити цю ухвалу в суді, адже за генпланом Львова ділянка призначена під освітні заклади, а будівництво житла на ній заборонене. Крім цього, за версією слідства, компанія отримала дозвіл на розробку проєкту на позаконкурентних засадах.

«Забудовник вдався до маніпуляцій із площею: маючи у власності невелику будівлю колишнього дитсадка, він намагався отримати ділянку, яка у сім разів перевищує розміри цієї споруди. Крім того, компанія планувала не обслуговувати старе приміщення, а звести новий житловий комплекс із паркінгами. За законом, таке будівництво на вільній землі можливе лише через відкритий земельний аукціон. Однак у цьому випадку навіть аукціон був би незаконним, оскільки цільове призначення землі – освітнє, а не житлове», – повідомили в прокуратурі.

Тож суд скасував ухвалу ЛМР, підтвердивши, що землю забудовнику передали з порушенням закону. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Росанбуд» зареєстроване у 2008 році. Серед її засновників була вказана «Поштово-логістична група “Міст Груп”». До 2024 року власником компанії, як і власником поштового оператора Meest, був Ростислав Кісіль. У травні 2024 року одноосібною власницею ТзОВ «Росанбуд» стала його дружина Наталія Кісіль. Прикметно, що у 2008-2009 роках директором «Росанбуду» був колишній прем'єр-міністр та нинішній міністр оборони Денис Шмигаль.

Голова наглядової ради ТзОВ «Росанбуд» Володимир Тимчишин у коментарі ZAXID.NET повідомляв, що на місці закинутої будівлі дитсадка планують збудувати 4-поверховий житловий комплекс клубного типу. Однак мешканці мікрорайону виступають проти нового будівництва та вимагають відновити роботу дитсадка.